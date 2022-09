Alcalde de Ecatepec exige destitución de policías presuntamente vinculados al crimen organizado

Ecatepec, Méx.- El alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, solicitó al gobierno del Estado de México la destitución del coordinador regional de la Policía Estatal en Ecatepec, Hugo Vera Gómez y del encargado de inteligencia de esa corporación, Domingo Barra García, además de 20 agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presuntamente vinculados a organizaciones criminales que operan en la localidad.

Durante la mesa de seguridad para la pacificación del municipio, el edil denunció que en Ecatepec se han presentado actos de corrupción por parte de mandos de la Policía Estatal y encargados de los ministerios públicos, que han facilitado la liberación de presuntos delincuentes detenidos por la Policía Municipal, implicados en hechos ilícitos como la portación, distribución y venta de estupefacientes.

Ante representantes de corporaciones de seguridad, fiscalía estatal Fiscalía, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Vilchis Conteras reiteró que en caso de no obtener respuesta del gobierno que encabeza Alfredo del Mazo Maza, para la destitución de los mandos señalados, emprenderá una marcha en compañía de mil policía municipales al Palacio Nacional para entrevistarse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y solicitarle apoyo de instituciones de seguridad federal como la Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

“La próxima semana marcho con policías a Palacio Nacional, para hablar de esta situación de tráfico de influencias, de gente mafiosa que quiere tomar como rehén a Ecatepec, entonces si no hay respuesta en 72 horas salimos a la ciudad de Toluca, porque no podemos seguir tolerando esto”, advirtió.



Convoca a marchar para ser escuchado

Según Fernando Vilchis, en el municipio se tiene demostrado que hay ministerios públicos que están trabajando para distintos grupos delictivos y anunció que de no haber respuesta a sus peticiones de destituirlos por parte del gobernador del Estado de México, convocará a una movilización masiva.

“Si no cambian a estos ministerios públicos los haré responsables de esto que está pasando en el municipio; categóricamente si no hacen esos cambios, saldremos en unas horas y retomaremos el movimiento que tenemos y le exigiré al gobernador, porque no soy de su partido ni soy su empleado”, expresó.

Las acusaciones las hizo el alcalde luego de que policías de Ecatepec fueron retenidos por integrantes de un grupo de choque identificado por las siglas GTD (Grupo Táctico Delos), debido a que uno de sus agremiados fue detenido con probables sustancias ilícitas, sin que los agentes municipales recibieran apoyo de la Policía Estatal.

“No nos vamos a dejar manipular, ni nos vamos a dejar amedrentar por este puñado de grupos que el gobierno del Estado de México ha permitido que se asienten aquí con figuras de organizaciones sociales o figuras de sindicatos y le vamos a entrar muy fuerte con la aplicación de la ley”, dijo.

En coordinación con organizaciones sociales, a unos días del Quinto Informe de gobierno de Alfredo del Mazo Maza, también convocó a los ciudadanos a participar en una marcha masiva a la ciudad de Toluca, para exigir que se reactiven las mesas de trabajo en las que se acordó brindar soluciones a los problemas que aquejan a cerca de 1 millón 655 mil habitantes del territorio de Ecatepec.



