Sólo el mes de febrero, 33 mil 310 automovilistas, es decir, mil 190 diarios, han sido infraccionados por invadir el carril del Metrobús en las diferentes líneas con las que cuenta este sistema, reveló Rosario Castro, directora general.

En entrevista con EL UNIVERSAL para detallar los operativos con la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que se han intensificado para identificar los tramos con mayor invasión del carril, la funcionaria consideró que es una cantidad alta de infracciones, por lo que pidió a conductores que respeten, pues es un carril exclusivo.

La directora de Metrobús comentó que hasta el momento se siguen identificando las zonas con mayor conflicto, pero hay algunas ya ubicadas como el tramo norte de Indios Verdes, o en Eje 4 y Churubusco, en donde se han focalizado los operativos.

“Hemos hechos más operativos ahí, ya estamos buscando que se reduzca la invasión, y estaríamos moviéndolos, son aleatorios a otros puntos, en otras líneas en donde ya hemos detectado cierta invasión”, reiteró.

Refirió que el tramo norte de Insurgentes de la Línea 1 es un punto común de invasión y por la relevancia que tiene al transportar a más usuarios, cerca de 480 mil usuarios al día, se concentran en esta zona.

Y es que, dijo, la invasión de carriles por parte de los automovilistas genera reducción en los tiempos de las corridas de las unidades y accidentes de tránsito: “En los tramos que tenemos programados una velocidad de 50 km/h si hay afectación, [y] dependiendo de ella, nos puede reducir hasta 10 km/h”, refirió.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por la zona norte de la Línea 1 del Metrobús, justo antes de llegar al paradero de Indios Verdes, y constató que es común que los automovilistas invadan el carril de este sistema de transporte, sin importar que sea hora pico o no.

Se realizó un ejercicio de medición de tiempos en donde se pudo registrar que en siete minutos más de 10 automóviles cruzaron este carril para poder avanzar más rápido en cuanto se hacía un embudo de carros detenidos. La invasión no sólo es de autos particulares, sino de vagonetas del transporte público que arriban a Indios Verdes y hasta motociclistas.

Durante este recorrido también se constató que uno de los factores que facilita que los conductores introduzcan sus vehículos por este carril confinado es que en muchos tramos de esta línea ya no cuentan con las barras amarillas que lo de limita.

Es por estas ranuras por donde se introducen, en cuanto ven una fila de autos varados, sin importar que una unidad del Metrobús esté próxima a pasar por su propio carril, o bien, esperan a que pase para poder ir detrás.

Otro de los factores que se registró es que muchos conductores evitan los sensores que están instalados para detectar las placas para realizarles la multa. Así muchos esperaban pasar este sensor que está instalado en un poste, para metros adelante invadir el carril confinado.

Para la directora del Metrobús, Rosario Castro, “justo el llamado a la ciudadanía es que no invada el carril del Metrobús, es exclusivo, no se comparte, entonces es reiterar que estamos infraccionando. No queremos per se, generar más infracciones, lo que no queremos es que invadan”.

Precisó que las infracciones son económicas (se estiman en más de 4 mil pesos), pero que con estos operativos, si los agentes de Tránsito detectan que la placa tiene más de 5 multas por invasión del carril del Metrobús, en ese momento podrá ser trasladado a corralón, más su nueva sanción.

“Lo que hemos observado es que ven despejado el carril y creen que lo pueden usar libremente y que no va a haber consecuencias, entonces con estos operativos reiterándoles las multas a las que son acreedores”, aseveró.

Las autoridades tienen registrado que las invasiones al carril exclusivo del Metrobús se dan en horas pico, tanto en la mañana como en las tardes.

Sin embargo, lo que EL UNIVERSAL registró es que no importa el horario, los conductores cuando ven la oportunidad lo invaden.