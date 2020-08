Águila Juarista en el Zócalo, trae tintes políticos y electorales: PAN CDMX

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, acusó que argumentar un hecho histórico para cambiar el escudo nacional, en la víspera del inicio del proceso electoral, “no es más que un pretexto para promocionar a Morena entre los capitalinos”, afirmó.



“Argumentar el reconocimiento de la historia de México, no es más que una burda justificación para intentar desviar la atención del verdadero interés de Morena, como es promover su imagen con fines políticos y electorales en el 2021”, aseveró.



El dirigente del panismo capitalino recordó que el año electoral inicia en septiembre, por lo que no es casualidad que la imagen principal de los motivos patrios colocados en el Centro Histórico sea el águila juarista.



“Y curiosamente es la misma que ha utilizado Morena en lonas, propaganda y diversos enseres, incluyendo la corbata utilizada por López Obrador en su reciente encuentro con su homólogo estadounidense. Si eso no es una clara referencia a Morena ¿entonces qué es?”, cuestionó Atayde Rubiolo.



Tras dejar en claro que en una completa violación a los artículos 2 y 5 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, “el gobierno de la doctora (Claudia) Sheinbaum, solapó y convirtió en cómplice del Gobierno Federal, al aprobar el diseño y la colocación de los motivos patrios de este año”, denunció el panista.



Recordó que la colocación del alumbrado público le corresponde a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, por lo que al colocarse una imagen que hace referencia a un instituto político previo y al inicio del proceso electoral, podría configurarse el delito de uso de recursos públicos con fines electorales, por lo que no descartó promover una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en los próximos días.



“En Acción Nacional no permitiremos más engaños, ni hipocresía. No aceptaremos que digan que fue un error, pues eso es una franca violación a la ley. Esta es una muestra más de la manipulación política a conveniencia del partido en el gobierno”, acusó el líder del blanquiazul capitalino.





