Adolfo Cerqueda, de alcalde de Neza a estrella de TikTok, LGBT+ y con miras al 2024

Adolfo Cerqueda cumplió un año al frente de la alcaldía de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y estos 12 meses han sido complejos, pero también “con satisfacciones importantes”.

Durante su campaña por la alcaldía, Cerqueda abrazó las causas de las poblaciones LGBT+ como una persona abiertamente homosexual, y a un año de estar al frente del municipio mexiquense, cuenta a EL UNIVERSAL que sí ha cumplido con este grupo.

“Sí, yo me siento honrado del reconocimiento de la gente. ¿Hacen falta cosas? Claro, faltan varias”, expresó.

El alcalde de Neza refirió la creación de la Unidad de Atención a Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ que depende de la presidencia municipal “para contar con un espacio seguro para la diversidad”.

“Tenemos un núcleo médico en el que logramos consolidar el espacio para hacer la Unidad de atención a las personas LGBTIQ+. Y en ese mismo complejo está también lo que será nuestro centro de atención de adicciones y el albergue municipal temporal para mujeres sobrevivientes de violencia”, explicó.

Precisó que la Unidad de Atención a Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ contará con médicos, abogados y psicólogos: “No solamente hay crímenes de odio por discriminación, sino también hay muertes que se dan de algunes personas que son integrantes de la comunidad que no tienen atención oportuna en un esquema hospitalario o que no tienen la economía para poder invertir en algunos medicamentos”.

“Nosotros queremos generar un banco de medicamentos que nos permita poder el servicio, y más ahora que hay una carestía de medicamentos para personas que viven con VIH en el Estado de México, en el caso del Issemyn (...) Además de la capacitación que la Unidad está abriendo con direcciones y con las oficinas de la Policía Municipal para poderles capacitar en el esquema de protocolos para la atención en delitos, o en flagrancia, o en faltas administrativas, o lo que sea con la comunidad LGBTIQ+”, señaló.

En entrevista con El Gran Diario de México, el alcalde de Neza recordó cuando lo invitaron también a encabezar algunas luchas “y que seas mínimamente en la contienda, también el primer aspirante, integrante de la comunidad, que se aviente a este otro nivel”.

“Y lo hice con mucho gusto”, señaló.

“Hoy evidentemente traemos mucho más jale que antes, y no tiene que ver con los seguidores, tiene que ver con que hoy muchas personas identifican lo que se está haciendo en Neza”, declaró.

Si no es en la política, Adolfo Ceruqeda no descartó regresar a trabajar como instructor deportivo, comerciante, “artivista”, en la iniciativa privada o atendiendo temas en una asociación civil familiar.

“Por lo pronto hay Adolfo Cerqueda de aquí al 32 de diciembre de 2024, y no porque me quiera morir, sino porque hasta ese momento sé que tengo medianamente seguro que dura mi encargo”, expresó.

“No sé qué venga después, es una moneda que está en el aire que me genera mucha expectativa, me da morbo, me da cierta ansiedad decir qué va a pasar , en dónde voy a estar, qué voya a hacer, quién sabe, igual y me regreso a ser amo de casa, ser jefe de mi hogar”, declaró.



*Estrella en redes sociales*

Con 12 mil seguidores en Instagram, 16 mil en Twitter, 102 mil en Facebook, 57 mil en TikTok y un video viral en el que aparece “perreando”, Adolfo Cerqueda se dice consciente de la dinámica que “hay que saber también honrar” como figura pública.

Comentó que su incursión en TikTok fue intempestivo: “No pensé que fuésemos a romper ahí. Es bella la experiencia porque al final te permite llegar a muchas más conciencias y que lo que yo estoy haciendo, también impulse a muchas chicas, chicos o quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ+”.

“No es que yo sea inspiración, es que simplemente un parámetro de experiencia de todo lo que he vivido y batallado y que creo que todos están en las mismas condiciones y si hay pasión, resiliencia, y lo más importante, no dejar de tener un objetivo claro y los pies sobre la tierra de quienes somos”, dijo.

“Para mí, hoy las redes funcionan como este esquema de que vean en mí lo que pueden llegar a ser, y hasta mucho más (...) Más allá de ser un referente quiero que escuchen, todos podemos encontrar dinámicas o propósitos fuertes que nos muevan a no ser del montón”, añadió.



*No he logrado verme en ningún lugar*

Sobre su futuro político, de cara a las elecciones de 2024, también para gobernador en el Estado de México, el alcalde de Nezahualcóyotl mencionó que no ha logrado verse, hasta ahora, en ningún lugar, ni en el ámbito local, estatal o federal.

Señaló que de ser favorable el “proyecto” de Delfina Gómez, rumbo a la gubernatura mexiquense el próximo año, “creo que hay mucho que hacer”.

“No me veo, no sé qué venga , no me veía siendo presidente municipal, el tema llegó y simplemente se asumió, pero no era tampoco mi sueño. Aquí estoy con mucha pasión. No sé qué venga, en efecto se abre todo.

“Si con Delfina (Gómez), me parece que es un proyecto que se está consolidando, pero no sé, a nada le digo que no. Vamos a ver qué pasa”, externó.

Incluso no descartó llegar a ser candidato para la gubernatura del Estado de México en años próximos.



*Retos con el presupuesto*

Entre los retos, Cerqueda contó que hay complejidad en el presupuesto porque enfrentan “reducciones significativas” y programas de desarrollo estatal en los que Nezahualcóyotl no está considerado, lo que impide la realización de obras y programas.

“La gente cuando te elige, te elige pensando, de manera natural; eligen a un presidente, esperando que las cosas sean mejores de como estaban, de manera natural, sea del partido que sea. Votan por la persona que crean que les puede dar resultados distintos, y entonces es complejo que hay todavía una gran cantidad de cosas que tenemos pendientes, que por la disponibilidad presupuestal no se pueden operar o implementar, pero con lo que va saliendo tratamos de hacer magia”, expresó el alcalde.

Recordó que realizó un plantón pacífico afuera del palacio de Gobierno del Estado de México y del Congreso mexiquense para que el municipio sea incluido: “No estoy viniendo a pedirles un favor, no me lo están dando a mí ni al partido que represento, no, es a la gente”.

“Si no hay voluntad por parte de los gobiernos estatales, pues no te toca nada, por eso es que es complejo”, agregó.

*La relación de Neza con el gobierno de Alfredo del Mazo*

La relación entre el gobierno del Estado de México, a cargo de Alfredo del Mazo, y el municipio que encabeza, Adolfo Cerqueda la calificó como “institucional” y “de cordialidad”.

“Yo desde el inicio de mi administración hice un planteamiento de lo que necesitábamos y ni siquiera ha habido una respuesta concreta sobre el planteamiento. Mínimamente que nos digan ‘no va a haber’ o ‘no se va a poder’, pero ni eso nos dicen. Entonces hay esta cerrazón o esta imposibilidad de dar atención a las solicitudes”, declaró al cuestionar si la falta de atención es por “determinación política”.

Cerqueda mencionó que ha tenido la oportunidad de hacer planteamientos sobre el tema, directamente, al presidente Andrés Manuel López Obrador.



*Seguridad en Neza*

En el tema de seguridad, para Adolfo Cerqueda, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Neza ha salido bien ranqueado porque es el primer municipio que “tiene mayor proximidad con la ciudadanía” que “seguro tiene que ver con nuestro modelo de policía vecinal de proximidad”.

“Lo cierto es que abrazar algunas causas de la policía también es importante”, mencionó al destacar mejores condiciones para los elementos.

Cerqueda destacó logros en el ámbito cultural, deportivo, laboral, educativo, así como la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores para atender física, legal y psicológicamente a las personas adultas mayores.