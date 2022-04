Aceptan hacer nuevo dictamen para prohibir corridas de toros en CDMX

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso local, Jesús Sema Suárez, aceptó realizar un nuevo dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, para lo cual convocó a reunión a los integrantes de este grupo legislativo para el próximo viernes, “para tener lo antes posible otra propuesta”, dijo.

Una vez que la Mesa Directiva del Congreso local entregó el acuerdo para regresar a dicha Comisión el citado dictamen, de nuevo provocó reclamos de Sesma Suárez contra el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, de Morena, quien no logró convencer con sus explicaciones al pevemista.

A esa diferencia se sumó el perredista Jorge Gaviño Ambriz, autor de dicha iniciativa, para pedir al morenista bases legales por esta determinación que tomó la Mesa Directiva.

“Por sus respuestas, señor presidente, me hace recordar el Supremo Poder Conservador, que eran cinco personas, que ponían un sello si las leyes iban a ser aplicadas o no. Después de que el Congreso las aprobaba, este Supremo Poder hacía lo suyo. Y aquí me está dando esta misma idea de lo que está ocurriendo con la Mesa Directiva”, afirmó el perredista.

Acusó a Sesma Suárez de haber retenido ilegalmente el dictamen, luego de ser aprobado el pasado 6 de diciembre, “pero después cuando llega a la Mesa Directiva, hubiera procedido a discusión, pero de haberse decretado una moción suspensiva al no cumplir con los elementos necesarios, regresarlo a la Comisión, acción que no realizó la Mesa”, denunció Gaviño Ambriz.

“Caray, cómo es posible que se regrese a la Comisión un dictamen que ya ha sido dictaminado por mayoría de votos, por un pretexto de que no fue consultado con una situación de Parlamento Abierto, el cual es una figura que está en la Constitución de la Ciudad y que señala perfectamente cómo debe de hacerse en un plazo de 10 días, para que las personas puedan opinar sobre una iniciativa, cosa que ocurrió en demasía”, enfatizó.

Sin embargo, Sesma Suárez afirmó que le parece excesivo el procedimiento de la Mesa Directiva, “cuando en la Comisión cumplimos con todo lo que establece el Reglamento. Pero, presidente, si me indica qué es lo que hay que reparar, lo hacemos, aunque estoy seguro que ni usted sabe”, acusó el también coordinador de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad.

“Usted asegura que cometimos una serie de irregularidades, como que excedimos el término de 45 días para presentarlo, pero el 90% de las iniciativas que actualmente están en comisiones, están en la misma situación. Es más, en un momento discutirán un dictamen de la Comisión de la Juventud y nada se ha dicho. Tal parece que tiene línea de que no salga nuestro dictamen que prohíbe las corridas de toros en la capital. Diga que tiene línea y ahí la dejamos”, acusó.

Los reclamos del diputado local del PVEM llegaron a tal nivel, que la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, tuvo que intervenir para decir que le llama la atención que Sesma Suárez asegure que hay cientos de asuntos archivados, por no haberse desahogado en el término establecido, pero no recuerda que alguno hubiera sido objeto de debate ante el pleno, como ocurre en este caso.

“La respuesta aprobada por la Mesa Directiva es muy clara y fundada en términos jurídicos. Entiendan, el dictamen no cumplió con los requisitos de Parlamento Abierto que exige nuestra normatividad, pues los foros realizados sobre el tema se llevaron a cabo después de dictaminada la propuesta, no antes, como establece la legislación”, afirmó Ávila Ventura.

Por otra parte, añadió la morenista, la prisa injustificada con que pretendía dictaminar, no permitió una deliberación conjunta y amplia de todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso local, “cuando es un tema sumamente importante y exige la participación adecutada de todos los grupos parlamentarios para su discusión”, insistió la legisladora.

“Quiero ser muy enfática, en que esto no significa que nos neguemos o estemos en conta de legislar en la materia, pero debe hacerse en condiciones adecuadas de legalidad y consenso, sobre todo, debemos tener en cuenta la opinión de la sociedad capitalina. La materia lo demanda y lo merece”, enfatizó Ávila Ventura.

Empero, Sesma Suárez insistió que cumplió con todo lo establecido por el Reglamento, “hasta con eso que tanto mencionan del Parlamento Abierto. Pero está bien, insisto, dígame señor presidente en que fallamos, porque en el documento que me entrega no está precisado lo que requiere para que sea aprobado el dictamen”, reiteró.

Luego de casi una hora y 13 minutos de discusión, el pevemista terminó por anunciar que este viernes realizará una reunión con los integrantes de la Comisión que preside, “a la que podrán asistir todos los que deseen, pues necesito ayuda para saber qué es lo que quiere el señor presidente de la Mesa Directiva, que no atina con señalarme, según él, las irregularidades que cometimos”, sostuvo con el rostro enrojecido.



