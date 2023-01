El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, lamentó la “actitud carroñera” del PAN tras el choque de trenes en la Línea 3 del Metro que dejó como saldo una persona muerta y 100 heridos, luego de que los panistas y alcaldes de la UNA-CDMX interpusieron una denuncia contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por este hecho ante la Fiscalía capitalina.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por diputadas locales y la senadora Citlali Hernández, manifestó su solidaridad con los familiares de Yaretzi Adriana Hernández, la joven que perdió la vida en este accidente. Asimismo, destacó el trabajo realizado por los servicios de emergencia y por el Gobierno de la Ciudad de México durante estos hechos, y sostuvo que “nuestro movimiento es humanista y lo más importante siempre es la vida de las personas y su bienestar”.

En este sentido, condenó la “reacción carroñera, de buitres por parte de la oposición, específicamente por parte del Partido Acción Nacional”, los cuales -dijo- tratan de tapar el inicio del juicio de Genaro García Luna, el ‘super policía’ de Felipe Calderón.

“Quizá de lo que el PAN no quiere que se hable es de que, durante el sexenio de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública era un empleado del narcotráfico. Imposible deslindar al expresidente de su secretario de Seguridad Pública. Nos vamos a enterar de muchas cosas nuevas ahora que empiece a hablar García Luna y sabremos hasta donde fue el involucramiento de Calderón y del PAN”.

La senadora Citlalli Hernández llamó a la opinión pública a que “jamás, en ningún accidente, en ninguna tragedia, olvidemos que, por encima de cualquier cosa están las víctimas”. A su vez, lamentó que en la Ciudad de México el PAN disfrute de la tragedia y la aproveche con fines electorales.

“No por un interés con las víctimas, no por un interés de mejorar el transporte público, no por un interés para que se responda por problemáticas que se viven en cualquier gobierno, en cualquier capital, sino por un interés electoral. Por eso hacemos un llamado a Acción Nacional para que no lucre y no actúe de manera oportunista con esta tragedia”, apuntó.

En tanto, la secretaria general de Morena en la Ciudad de México, Lourdes Paz, confió en el trabajo que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia capitalina y pidió que no se descarte ninguna línea de investigación sobre el accidente ocurrido el sábado pasado en el Metro.

“Que no deje ni una sola línea de investigación afuera, ya que ante estos hechos y de la forma en que se han venido dando, la presunción humana siempre nos deja mucho que pensar y sabemos que estos grupos de poder, que han perdido sus privilegios, son capaces de llegar a todo por recuperarlos”, apuntó.

En tanto, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, sostuvo que es evidente que en el PAN pretenden aprovechar este lamentable accidente para denostar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Esta reacción politiquera de la derecha demuestra la vileza con la que responden a situaciones de tragedias sin la menor empatía o respeto por las víctimas; intentan sacar raja electoral a su favor”, dijo.

Por último, la vocera de Morena en el Congreso, Nancy Núñez, lamentó que el PAN quiera beneficiarse políticamente al exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México culpables de manera inmediata. “Está institución ya informó sobre las líneas a seguir, por lo que se conformó un equipo de trabajo que dará, de manera responsable, el dictamen de lo que sucedió y a quiénes se les responsabilizará de ello”.