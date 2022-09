Abre secundaria dañada por sismo

Ecatepec, Méx.— Aunque la secundaria Miguel Alemán Valdés, en la colonia CTM 14 Valle de Ecatepec, fue la más afectada por el sismo de 7.7 grados del lunes, las clases no se suspendieron.

Los alumnos acudieron este miércoles sin importar el riesgo que implica, de acuerdo con el dictamen que emitió el gobierno municipal de Ecatepec.

Stephania Barraza Castillo, geóloga del departamento de prevención de Protección Civil, indicó que la institución más afectada es precisamente la secundaria federal 160, de la colonia CTM 14 Valle de Ecatepec, debido a que al interior la barda de uno de los edificios se encuentra con daño severo y riesgo inminente de colapso, por lo que se notificó a las autoridades escolares, quienes autorizaron que fuera derribada.

“Este sitio se encuentra en una zona lacustre, por lo que es inestable a cualquier construcción si no se cuenta con un plan de construcción propio para el terreno, deriva en una media a alta susceptibilidad a hundimiento en la zona como la barda perimetral que ya presenta inclinación y desnivel que representa riesgo para la comunidad escolar y a la comunidad externa”, explicó.

Advirtió que en caso de colapso, se podría involucrar el tendido de cables de electricidad y se podría registrar un cortocircuito.

En el plantel se acordonó con cintas de plástico la zona de riesgo por donde pasan alumnos y el personal de la escuela.

“Venimos hoy [miércoles] a clases normal, como todos los días, no nos dijeron que se suspenderían las clases después del temblor, sólo nos pidieron que no nos acercáramos mucho a la barda que está aquí adentro y a la barda perimetral de la calle, pero pues por ahí llegamos, entonces por dónde entraríamos”, contó uno de los estudiantes.

Personal de la institución reconoció que el peligro de que caiga la barda es grande, Protección Civil del municipio les avisó que regresarían para derribarla, pero hasta el mediodía de ayer no había ocurrido.

Los miércoles se instala un tianguis en la avenida Trueno, donde se ubica el plantel, y los vendedores colocaron sus puestos a unos metros de distancia de la barda perimetral que está a punto de caerse.

En esa zona se ve el pavimento dañado por el sismo, lo que ocasionó que la barda se doblara e incluso así no hubo restricciones para la operación del mercado.

“Yo llegué en la mañana como siempre para instalar mi puesto y no había ninguna autoridad que me haya dicho que no podíamos trabajar”, explicó Julio César, uno de los comerciantes.

El ayuntamiento informó que hasta el momento son siete escuelas de educación básica las que resultaron con daños estructurales en bardas perimetrales, suministro de energía eléctrica, muros y aulas, ocasionados por el sismo del 19 de septiembre.

El alcalde Fernando Vilchis detalló que luego de realizar una inspección a 20 centros educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, Protección Civil resolvió que cuatro jardines de niños y tres secundarias debían de suspender sus actividades debido a que la infraestructura resultó con daños que ponen en riesgo la integridad de la comunidad.

Entre esas secundarias figura la 160 Miguel Alemán Valdés, que es la más dañada.