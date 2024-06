El consejero electoral Bernardo Valle dejó en claro que no le regalaron ningún diputado plurinominal a Morena, y no fue presionado o coaccionado para modificar y votar a favor del acuerdo para asignar las diputaciones de representación proporcional.

En entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que los siete legisladores electos que decidieron dejar a Morena para sumarse a los grupos parlamentarios del PT y PVEM, lo que permitió a los morenistas conseguir más espacios, no podrán cambiar de parecer y se tendrán que mantener en esas bancadas una vez iniciada la 3 Legislatura.

“Ellos ya hicieron una manifestación ante la autoridad, que en este momento era la competente porque no hay ni Mesa Directiva; entonces, de acuerdo a mi interpretación, es que no podrían ellos ya hacer un cambio, sino que ya ellos manifestaron que su intención es estar en una fracción parlamentaria y en esa deben de estar, esa es mi interpretación”, comentó.

Lee también: ¿Quiénes son los diputados locales de Morena que solicitaron su incorporación al PT o PVEM?

Subrayó que no se buscó beneficiar o perjudicar a nadie con la modificación de este acuerdo, y dijo que los partidos políticos se habían generado expectativas por el documento que había circulado un día antes, “y por eso la narrativa de qué casi casi les robamos diputados, pero eso es completamente falso, a nadie le quitamos diputados”, añadió el consejero.

Detalló que en el acuerdo original Morena tenía 24 legisladores, contando mayoría relativa y representación proporcional, y que en el documento aprobado por el Consejo General mantienen el mismo número.

Bernardo Valle recordó que como consejeros no podían desoír la petición de esos siete diputados electos, pues se hubieran vulnerado sus derechos político-electorales. Reveló que no se dio a la tarea de ver a quiénes subían y a quiénes bajaban, y que esto lo supo hasta la 1:00 horas.

Lee también: Morena y aliados obtienen más diputados; se quedan a uno de la mayoría calificada

“Yo actué en conciencia y que por supuesto no recibí ninguna presión de actores políticos, ni de autoridades, y decirte que, por supuesto, para mí fue fundamental escuchar a cada partido político en sus argumentaciones, pero no encontré elementos que me hicieran cambiar de opinión. Por eso yo me mantuve en esta posición y un grupo de compañeras y compañeras, que fue la mayoría, acompañaron en el proyecto”.

El consejero remarcó que todos los acuerdos para el reparto de diputaciones plurinominales son impugnados y casi siempre cambian, por lo que auguró que este no será la excepción.

“Sí se puede mover, pero lo que sí te digo es que es sólido, porque finalmente hay muchos criterios, pero sí me parece que los argumentos vertidos en el acuerdo sí son sólidos, porque parten de principios constitucionales y de derechos humanos de estas personas que no los puedes obligar a meterlos a una fracción parlamentaria que ellos nunca dijeron”, aseveró.

Remarcó que para adelante será fundamental que las personas candidatas señalen desde un inicio que están de acuerdo en la fracción parlamentaria, “para que no suceda este tipo de cosas tan complicadas para nosotros, para la ciudadanía y para los partidos”.