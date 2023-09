A seis días de entrar en vigor las modificaciones al Reglamento de Tránsito para motociclistas, se aplicaron 2 mil 153 infracciones, y se remitieron al corralón mil 662 unidades

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Martí Batres informó que las demarcaciones que concentraron un mayor número de infracciones son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, y Venustiano Carranza.

“Se han comenzado a realizar diversos operativos que han llevado a tener 2 mil 153 infracciones por no utilizar casco de seguridad, por estacionamiento prohibido, por no contar con la documentación requerida o por otras causas; y, además, se han remitido al depósito vehicular, es decir, al corralón, a mil 662 motocicletas”, sostuvo.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous reiteró ¿Cuáles son las conductas peligrosas que se busca inhibir? Transportar menores de 12 años en las motocicletas; no utilizar casco protector con ciertas características o certificado; transportar más personas que la capacidad máxima del vehículo, que en el caso de las motocicletas son dos; no portar placas; y, por supuesto, que los menores de edad no conduzcan estos vehículos.

“También se reforzó la necesidad de una licencia para moto, que es la licencia A1, solo para motocicleta o la A2 que es para un vehículo, un coche o motocicleta”, dijo.

El funcionario capitalino señaló que se cuenta con el registro de alrededor de 600 mil motocicletas que están registradas con placas de la Ciudad de México.

“Entre enero y septiembre de 2023, hubo un incremento de 102 % en el número de licencias que se han otorgado a motociclistas, esto quiere decir que tenemos ahorita 41 mil 528 licencias a motociclistas que se emitieron”, refirió.