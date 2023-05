El Gobierno de la Ciudad de México informó que entre risas, cantos, diversión y gritos de alegría se celebró este 30 de abril el “Festival de las Niñas y los Niños”, mismo que logró reunir a 90 mil asistentes en el Zócalo capitalino, donde público infantil disfrutó de eventos artísticos, deportivos, musicales, científicos, juegos tradicionales mexicanos y una feria del libro.





Él área en donde se realizan los performance maravillaron a los menores. Foto: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

“A la una, a las dos y que vengan los libros para el viaje de las niñas y los niños”, mencionó la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, durante la inauguración del Festival, que comenzó con la repartición de títulos de literatura infantil.

En tanto, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, declaró que es fundamental fomentar la lectura desde la infancia.

El Zócalo capitalino se convirtió en un centro de entretenimiento en donde niñas, niños, adolescentes y adultos se divirtieron con juegos típicos mexicanos como serpientes y escaleras, lotería, matatena, canicas y yoyos.

Grandes y chicos disfrutaron de la fiesta en el Zócalo

Los adultos también recordaron su infancia al participar en las actividades, mientras que los más pequeños aprendieron sobre sus raíces culturales. Alma Reyes, de la alcaldía Azcapotzalco, llegó temprano con su hija de 8 años para celebrar el Día de la Niña y el Niño con juegos tradicionales.

“Es bueno que los niños se distraigan de otra manera con juegos tradicionales. Es mejor acercar a los niños a otras formas de diversión; entonces está bien que se distraigan de otra manera, y se me hace muy padre verlos jugando con una pirinola o saltando en una cuerda”, dijo.





Festejos del Día del Niño en el Zócalo. Foto: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

Por la tarde el escenario principal se cubrió de aplausos, brincos y bailes del público, que se divirtió con presentaciones de las agrupaciones Yucatán a Go Go, quienes pusieron a bailar a chicos y grandes con temas como “Vísteme de Kalimán”, “Mamá no me des más pollito”, “El niño mutante”; Los Patita de Perro, que tocaron sus canciones de rock infantil: “La niña futbolista”, “Acapulco en la azotea”, “Lávate los dientes” y “Corazón de coca”.

Por su parte, Triciclo Circus Band imprimió humor y pinceladas de clown a sus melodías que mezclan música balcánica y polka. En esta fiesta las y los niños cantaron a todo pulmón sus canciones favoritas mediante un karaoke infantil, disfrutaron de un espectáculo de circo, jugaron en la ludoteca y se deleitaron con dulces típicos mexicanos, aguas frescas y nieves de todos los sabores.

Asimismo, festejaron su día rodeados de estrellas con la instalación de un planetario móvil donde aprendieron, a través de una proyección, sobre astronomía y el universo; también hubo actividades deportivas con un ring de box, espacios para jugar futbol, tochito, futbeis, rappel y basquetbol. Además, se instalaron trampolines y pistas para bicicletas, patines y avalanchas.