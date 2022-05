46 escaleras nuevas del STC Metro ya están operando: Guillermo Calderón

El director del Sistema de Transporte Colectivo, Guillermo Calderón Aguilera, informó que las 46 escaleras nuevas adquiridas por la administración del Metro ya están operando y con ello se mantiene un porcentaje de 97% de equipos en funcionamiento, lo cual es histórico, ya que al cierre de 2018 se tenían 57 equipos fuera de servicio.

En conferencia de prensa realizada en la estación Auditorio de la Línea 7, Calderón Aguilera informó que los nuevos equipos fueron distribuidos en estaciones de las Líneas 3, 4, 7, 8 y 9, donde era necesario hacer la sustitución de equipos de más de 30 años de antigüedad.

El titular del Metro calificó como inversión sin precedentes en la presente administración del Metro, los 270 millones de pesos asignados a renovar los 46 equipos, “ese fue el programa que nos propusimos”, dijo.

Explicó que la meta autoimpuesta por la administración del Metro es mantener el 97% de equipos en funcionamiento, en tanto el 3% restante, que equivale a 17 escaleras, es el porcentaje variable de escaleras que están en un mantenimiento preventivo o refaccionamiento.

El Metro también solicitó utilizar de forma correcta las escaleras eléctricas: sujetarse en las bandas, respetar el sentido del viaje, tomar de la mano a los menores, amarrar los cordones de los zapatos, evitar el mal uso del interruptor de funcionamiento, así como no saltar, no correr y no caminar sobre la escalera porque genera desgaste en los peldaños y avería en todo su sistema.



apr/acmr