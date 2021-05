Como buena embajadora de su estado, Yalitza Aparicio invitó a Cristian Kim, del canal de YouTube Coreano Vlogs, a desayunar al estilo oaxaqueño. Así lo dejó ver en sus historias de Instagram, en donde explicó que comerían machucadas con tasajo acompañadas de salsa de molcajete, nopalitos asados, picaditas y café de olla. “Como todo buen mexicano debe de desayunar porque la comida nos da energía”, comentó.

A su vez, Cristian llevó a la originaria de Tlaxiaco a un supermercado coreano a probar comer ramyun (el ramen coreano) instantáneo, del cual se declaró adicta.

“Hemos traído a Yalitza para que pruebe comida coreana”, explicó Cristian a lo que Yalitza contestó: “Aquí estamos probando comida coreana que es una delicia. Me estoy volviendo adicta y no sé qué voy a hacer porque creo que no me van a sacar de este lugar”, comentó entre risas.

El motivo principal de este encuentro fue para realizar un video para su canal de Youtube, el cual abrió en junio del año pasado y, hasta el momento, tiene ya 115 mil suscriptores. Por su parte, Cristian también compartirá un video en su canal de Coreano Vlogs.

Esta no es la primera vez que Kim presume sus andanzas culinarias más tradicionales. Hace algunos días fue a visitar a Lady Tacos de Canasta a su local en donde, además de los tacos, también vende tlayudas.

Aún no hay fecha de estreno de los videos pero no dudamos que estarán para comerse.