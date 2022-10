Tiktoker comparte receta para mejorar la comida de avión

Es común que en los aviones nos ofrezcan alguna botana para comer en los vuelos, ya sean papas, galletas, sándwiches, ensaladas, entre otras cosas.

Aunque la comida que preparan las aerolíneas no siempre es la mejor, ya que ciertos productos no son frescos o llevan empaquetados cierto tiempo. Además, si no vuelas en primera clase, es muy difícil que te toquen buenos platillos, o al menos algo decente.

Y a este caso hay que añadirle que a veces los alimentos no son consumidos y terminan por desperdiciarse. Comida a medio comer, botellas de plástico vacías, servilletas, envases o bolsas de frituras, todo se queda.

Foto: Kelly / Pexels

Sobre esto, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, las aerolíneas de todo el mundo produjeron alrededor de 5.2 millones de toneladas de residuos en 2016 y prevén que para 2030 la cifra aumente a más de 10 millones.



Así mejoró el sándwich el tiktoker

Ante este problema, a un tiktoker se le ocurrió la idea de mejorar la comida en un avión. Elías Dosunmu, influencer y chef ucranio-español de 24, decidió agregarle unos ingredientes a un sándwich que le dieron en el avión.

Dosunmu es conocido en internet por compartir algunas de sus recetas para mejorar algunos alimentos, tales como el pollo frito, McFlurry, cajita feliz de McDonalds, y otros más.

Para este video, en primera instancia, probó el emparedado que le dieron en el avión. Al darle el primer mordisco dijo “está bastante mal”, por lo que sacó unos guantes de cocina, una tabla para picar y sus propios ingredientes, con el fin de elaborar un nuevo sándwich.

Primero colocó dos panes tostados, luego colocó un poco de mayonesa de sobre, luego sirvió lechuga picada, queso, jamón tipo York, tres rodajas de jitomate y tres de cebolla.

El video recibió alrededor de 14 millones de vista, más de 4 mil comentarios y 1.6 millones de me gusta. Para ver el video, puedes dar click aquí.

¿Se puede entrar con comida en los aviones?

Tanto en México como en Estados Unidos (y algunas partes del mundo), las aelíneas permiten llevar comida dentro del equipaje de mano, siempre y cuando no infrinja con el peso y las reglas de los líquidos (no mayor a 100 ml o 3.4 onzas.).

Foto: ismail mohamed - SoviLe / Unsplash

¿Qué puedes llevar contigo?

Según la Administración de Seguridad en el Transporte, está permitido pan, dulces, cereales, queso sólido, chocolate, café en grano, carnes, mariscos y vegetales cocidos sin líquido, galletas, frutas secas, huevos frescos, goma de mascar, nueces, pastel, pizza y cualquier alimento sólido que lleves.

Ahora bien, hay ciertos parámetros con respecto al jamón. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENACICA) establece ciertos parámetros para traer jamón de otros países: estar empaquetados y con etiqueta en español, inglés, francés, italiano o cualquier idioma entendible; presentar sello de autoridad sanitaria; y debe proceder de países con combinación de requisitos zoosanitarios en el Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para la importación.

Mientras tanto, la legislación en Europa es distinta, ya que la Unión Europea no impone restricciones para llevar embutidos en el equipaje de mano, puesto que el jamón es un alimento español. El único requisito es no superar el peso permitido, que esté en un envase o en su paquete original.

Foto: Shutterbug75 / Pixabay

Podríamos decir que, por esta razón, Elias Dosunmu pudo meter todos los ingredientes en su mochila, para armar su propio sándwich y mejorar la comida del avión.



