Taste The Future, el evento que busca mejorar la industria alimentaria

El pasado 24 de marzo se llevó a cabo el evento Taste The Future, dentro de las instalaciones del hotel Four Seasons de Beverly Hills, en Los Ángeles, California.

¿Qué es Taste The Future?

El evento, organizado por SOSV y Apeiron, grupos de gestión de inversiones que proporcionan financiación a empresas de nueva creación en el sector de la tecnología, reunió a diversas compañías dedicadas a la innovación alimentaria.

El propósito de Taste The Future durante esta edición, fue dar a conocer distintos proyectos que tienen como objetivo el producir productos proteicos que no provengan de los animales.



Foto: Youtube Liam Payne Official

Durante una comida en la que se sirvieron distintos platillos elaborados con ingredientes que sirven como sustitutos de proteína animal, las marcas NotCo, Abbot’s Butcher, Perfect Day, Grounded, Impossible Foods, The Every Company, Formo y California Cultured expusieron sus métodos de fabricación y la importancia de introducir más alternativas a base de proteínas vegetales a los mercados mundiales.

Un futuro con proteínas vegetales

Como anfitriones de Taste The Future estuvieron la actriz Uma Thurman y el cantante Liam Payne, así como el músico y productor Questlove y el actor Paul Wesley, además de The Good Food Institute, una asociación sin fines de lucro que promueve el uso y producción de carne, lácteos y huevos de origen vegetal.

Dentro del menú, los invitados pudieron degustar preparaciones como el sándwich de queso a la parrilla, raviolis de queso sin animales, tacos de ternera y chorizo, la NoHamburguesa, y el cheesesteak imposible Questlove.



Foto: Youtube Liam Payne Official

Liam Payne, anfitrión y embajador de Taste The Future, se pronunció muy sorprendido al conocer los datos numéricos sobre el impacto de la producción de proteínas animales al medio ambiente. “Taste The Future se trata de los avances tecnológicos de la comida y la industria agrícola. Los métodos que hemos usado para producir los alimentos en masa que necesitamos tienen 12,000 años y es tiempo de un cambio.” asegura el ex integrante de la banda One Direction.

Christian Angermayer, fundador de Apeiron Investment Group, mencionó que durante el evento, los asistentes conocieron la pasión de las personas que prosperan en la creación de tecnología, lo cual puede ser un factor que haga la diferencia, por lo que se mantiene positivo sobre el futuro.



Foto: Youtube Liam Payne Official

Una de las acciones que más impacto pueden generar a partir de eventos de este tipo, es que los chefs y cocineros alrededor del mundo opten por usar recursos de proteína vegetal, para transformarlos en platillos de alta calidad culinaria y así, demostrar a los comensales que es posible tener una comida digna de aplausos con ingredientes que ayudan a detener el daño al medio ambiente.

