Síntomas de que no comes suficientes verduras

Siempre nos dicen que una alimentación sana está basada en el consumo diario de frutas y verduras. Y no se trata de que te vuelvas vegetariano, sino de comer suficientes alimentos saludables que ayuden a nuestro organismo a trabajar de la mejor manera, de lo contrario podríamos presentar algunos síntomas de alerta.

Quizá hagas un esfuerzo por comer una ensalada con tu comida todos los días, o una fruta en el desayuno pero, ¿es suficiente? La realidad es que ello depende mucho de tus características personales por lo que siempre es buena idea recurrir a un profesional.

No obstante, tu cuerpo es muy sabio y, en caso de que no estés consumiendo la cantidad de verduras adecuadas te lo hará saber a través de una serie de síntomas.

Leer también: ¿Cómo cocinar correctamente las verduras?

Consecuencias de no consumir suficientes verduras

Ya conocemos la importancia de incluir verduras en nuestra dieta pues, de no hacerlo, estamos expuestos a muchas deficiencias alimenticias y, a la larga, a diversas enfermedades. No obstante, poco se habla de las consecuencias de que la ingesta no sea suficiente.



Imagen: Unsplash

Cuando tu cuerpo no está recibiendo los nutrientes necesarios a través de alimentos como las verduras es probable que te lo haga saber a través de los siguientes síntomas:

- Bajarán las defensas del organismo, por lo que comenzarás a enfermarte de manera más frecuente de acuerdo con un artículo publicado en Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

- Te quedarás sin vitamina C lo que puede dar origen a bajas defensas, problemas de coagulación y anemia. Otro síntoma de la falta de este nutriente son las encías sangrantes.

- Se corre el riesgo de no cubrir la cuota de fibra dando origen a problemas intestinales y digestivos, tales como el estreñimiento.

- Las verduras nos ofrecen carotenos, vitamina A, vitamina C y mucha agua, que inciden en nuestro bienestar general, lo que se ve reflejado en nuestra apariencia, por lo que no comer suficientes también te hará lucir mal. De hecho, de acuerdo con el portal especializado en salud y nutrición Healthly, una deficiencia se verá reflejada en cabello y uñas quebradizos.

- Hay un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, porque al consumir menos agua, potasio y fibra estamos más expuestos a padecimientos circulatorios e hipertensión.

- Afectarás el funcionamiento de tu hígado lo que se ve reflejado a través de síntomas como calambres, cansancio matinal, retención de líquidos, digestiones más pesadas, mal sabor de boca por las mañanas, sensación de hinchazón y dolor abdominal.

- Tu estado de ánimo no será el mejor, es probable que te sientas triste o fatigado.



Imagen: Unsplash

Leer también: Formas de agregar vegetales a tu dieta

¿Cuántas verduras debo comer al día?

La escuela de nutrición de Aucal Business School señala que la recomendación general es comer 5 raciones diarias entre frutas y verduras, 3 de frutas y 2 de verduras diariamente. Asimismo señala que lo ideal es consumir los productos de temporada, no solo por ser más económicos y con menor impacto medioambiental, sino porque te otorgarán mejor textura, color, aroma y sabor.

Respecto a la mejor manera de aprovechar todas sus propiedades, las verduras crudas son una excelente alternativa a la hora de almuerzo, por la noche pueden ser cocidas, ya que crudas se demora más la digestión.

Pero como no siempre es fácil incorporar las frutas y verduras a nuestra dieta la creatividad es clave. Puedes desde prepararlas y congelarlas en porciones para la semana hasta hacer licuados y salsas. Aunque en realidad estas son opciones para comenzar para después comerlas completas.

Leer también: Los platillos mexicanos que reconfortan a Turquía

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters