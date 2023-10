Galletas saladas, Marías, de animalitos, muchos tipos de galletas comerciales son parte de nuestra alimentación diaria. Son ideales para preparar pay de limón, o para acompañar una fresca ensalada de atún, pero ¿serán ideales para nuestra nutrición? Esto es lo que dice El Poder del Consumidor.

Foto: Wirestock / iStock

De esto están hechas las galletas marías

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un análisis de 48 empaques de galletas: 18 de galletas marías, 3 similares a galletas marías, 18 de galletas saladas y 9 de animalitos. El objetivo era avalar la calidad de las galletas y, por supuesto, encontrar si había exceso de azúcares, sodio, grasas, calorías, o jarabe de maíz de alta fructosa, porque este es dañino para la salud.

En general, estos tres tipos de galletas están preparadas con harinas de trigo o maíz, dependiendo de la marca, lo que aporta carbohidratos para tener energía. Grasas como aceites vegetales o grasas hidrogenadas, que son grasas saturadas que pueden aumentar el colesterol en sangre. Azúcares añadidos. Sal, que puede ser para dar sabor y brindar firmeza a la mezcla, algunas marcas añaden más sodio en sus fórmulas. Edulcorantes, en sustitución de azúcares.

Foto: Ozgur Coskun / iStock

¿Son saludables las galletas saladas?

La investigación realizada por PROFECO resultó en que los tres tipos de galletas tienen exceso de calorías, pues por cada 100 g de producto, se consumen 275 kcal. La gran mayoría, en especial las galletas saladas, tienen exceso de sodio y, al menos 18 contienen algún jarabe de alta fructosa.

Cabe recordar que, de acuerdo con una investigación de la Revista Nutrición Investiga de la Escuela de Nutrición de Buenos Aires, Argentina, la fructosa no es capaz de parar la secreción de la hormona “grelina” en nuestro cuerpo, aunque se encuentre en altas concentraciones. Esta hormona es la que regula o inhibe la sensación de saciedad, por lo que, al no pararse, no se frena el estímulo del apetito.

Al menos, 16 marcas de galletas contienen jarabe de maíz de alta fructuosa, como las galletas Marías de La Moderna, Ritz, Crackers, Crackets, Marías Gamesa, Saladitas Gamesa o las galletas digestivas y sin gluten de Guillón.

Foto: tinsleyphoto / iStock

Verdad vs empaque

Otro de los grandes problemas que se encontró en la investigación en El Poder del Consumidor es que muchos de los empaques mienten en sus etiquetados o su información nutrimental, por ejemplo, las galletas para botanear de Great Value y las Milena Cracker tienen casi el doble de grasa de la que informan. Por su parte, las galletas Marías de Chedraui y Golden Hills venden menos producto del que dicen.

¿Qué porción es la recomendada?

En cifras, las galletas Marías de Chedraui son las que más azúcares añadidos tienen. La OMS sugiere no superar los 25 g de estos azúcares al día, y estas galletas los superan con apenas 100 g. Los mismo sucede con las galletas de animalitos de Cuétara o las galletas Digestive de Guillón, que sobrepasan la cantidad recomendada al día. Sin embargo, son precisamente las Digestive y las Cuétara las galletas que menos sodio tienen. Las galletas saladas de Great Value son las que más sodio contienen alcanzando la cantidad al día recomendada de 2000 mg, con apenas 100 g de consumo.

Foto: SherSor / iStock

En general, se recomienda que, pese a que muchos regímenes alimenticios recomiendan comer galletas saladas, marías o de animalitos, es mejor disminuir su consumo. El Poder del Consumidor sugiere comer solamente cinco galletas marías o cuatro galletas saladas al día, lo que dependerá, por supuesto, de la marca de galletas que consumas.

Comer con moderación siempre será lo mejor para tu salud, por lo que sugerimos que estés al pendiente las actualizaciones de Menú o de PROFECO en relación a las cantidades recomendadas de cada alimento.

