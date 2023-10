Recientemente, Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 anunció que brasileña Janaína Torres Rueda es la ganadora del premio a la mejor Chef femenina de 2023. El 28 de noviembre será la ceremonia de entrega de los premios y, además, será la primera vez que el evento se celebre en el país de origen de la Chef, Brasil.

Foto: A Casa do Porco Bar / Facebook

Una Chef que busca cambiarlo todo

Una gran razón por la que Torres Rueda ganó este importante premio, además de su gran talento en la cocina, es por la perspectiva social que tiene, pues ella se ha propuesto la tarea de convertir la alta cocina un asunto de todos, al hacer que sus empresas encaminen su misión de mejorar y transformar la alimentación de la población brasileña ofreciendo productos artesanales de calidad a precios accesibles.

Además, se maneja bajo el concepto de “Gastronomía social”, un movimiento, o proceso en el que se busca la inclusión en las cocinas, generando empleos, aprendizaje y, sobre todo, la eliminación de los desperdicios en la alta cocina, lo que, a su vez, intenta contribuir a la disminución del hambre mundial.

Foto: A Casa do Porco Bar / Facebook

William Drew, director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, comentó: “Janaína Torres Rueda ha sido por mucho tiempo no sólo una chef excepcional, sino también una verdadera vocera de la gastronomía social con un compromiso inquebrantable de servir a su comunidad”.

Recordemos que la mejor Chef latinoamericana de este año es propietaria del restaurante de alta cocina “A Casa do Porco”, del Bar da “Dona Onça”, del quiosco de perritos calientes “Hot Pork”, del restaurante de almuerzos y bocadillos “Merenda da Cidade”, del matadero artesanal “Porco Real”, y de la heladería “Sorveteria do Centro” en São Paulo, Brasil.

Servir con causa

En su local casual, “Bar da Dona Onça”, en el centro de la ciudad, sirve platos sustanciosos como la “galinhada”, un guiso de pollo típico de Brasil. En uno de sus locales más lujosos, “A Casa do Porco”, ella y su socio Jefferson Rueda ofrecen un menú de degustación por menos de $60 dólares, incluyendo el “Porco San Zé”, de Torres Rueda, un plato con carne de cerdo de su propio ganado asado de seis a ocho horas.

Cabe mencionar que, en el año 2022, “A Casa do Porco” fue nombrado The Best Restaurant in Brasil dentro de Latin America’s 50 Best Restaurants y este año logró el puesto número 12 en los 50 mejores restaurantes del mundo.

Foto: A Casa do Porco Bar / Facebook

Chefs, mujeres, latinas

Janaína se convierte en la décima chef en recibir el prestigioso premio, marcando una década de celebración de la inclusión en la esfera culinaria y el empoderamiento de las futuras generaciones de mujeres en la industria.

Torres Rueda añadió: “Estar junto a una larga lista de mujeres poderosas que representan el cambio que queremos ver en la industria es un honor increíble. Como siempre, estoy agradecida por la plataforma que ofrece 50 Best para diseminar la importancia de la inclusión, de unas mejores condiciones de vida y de una educación alimentaria adecuada. Todos tenemos un papel que desempeñar en ayudarnos los unos a los otros a prosperar.”

Entre las anteriores galardonadas con el Latin America’s Best Female Chef Award se encuentran Manoella ‘Manu’ Buffara, Narda Lepes, Pía León, Leonor Espinosa, Helena Rizzo y muchas más.

Foto: A Casa do Porco Bar / Facebook

Una fiesta que apenas comienza

Torres Rueda será homenajeada el 28 de noviembre en la ceremonia de entrega de premios de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, en Río de Janeiro.

El Latin America’s Best Female Chef Award 2023 es el primero de los tres premios especiales anunciados antes de la ceremonia, seguida por el anuncio del Icon Award el 23 de octubre, y el American Express One To Watch Award el 6 de noviembre.

La lista 51-100 mejores restaurantes latinoamericanos del mundo en 2023 se anunciará el 16 de noviembre, seguida de la revelación de la lista de los 50 mejores el 28 de noviembre.

