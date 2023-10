Este bar está de estreno, su concepto y recetas fueron ideados por cocineros. El espacio que anteriormente era Alelí, famoso por sus ricos desayunos, se transformó en un bar el cual complementa la experiencia de Lorea y Aleli RoofTop, proyectos dirigidos por el chef Oswaldo Oliva.

La barra, en donde la magia ocurre

Al ser la experiencia previa al menú degustación del restaurante, muchos d elso tragos de la carta están diseñados para abrir el apetito, entre ellos los martinis y uno llamado la Bicicleta el cual tiene de base Albariño, un vino blanco fresco que te dejará listo para la cena.

Aquí elaboran sus jarabes, conservas, bitters y licores. Uno que sorprende es el limoncello, hecho con la cáscara y albedo (parte blanca de los cítricos) en un baño de maracuyá con piloncillo que maceran y filtran.

En Antesala elaboran bitters, encurtidos y jarabes.

En cuanto a la sustentabilidad buscan la manera de ser amigables con el medio ambiente no desperdiciando agua y los hielos, dándole una segunda vida a las botellas de vidrio así como no tener mermas de ingredientes buscando alternativas para usarlos lo más posible ya sea en el bar o en Lorea.”Si tenemos una sandía, le damos la vuelta porque aquí usamos hasta las semillas”, comenta Alondra Reyes, head bartender. Al tener en sus prácticas el aprovechamiento máximo de los ingredientes, hasta el mezclador puede ser comestible.

Alondra Reyes, head tender en antesala.

Veracruz, un drink que celebra al café

Este trago inspirado en los cafetales veracruzanos, tiene el balance entre la acidez y dulzor que te da una taza perfecta. En esta receta líquida integran licor de naranja y plátano. Un coctel presentado en un vaso jaibolero. Elegante, translúcido y con el coqueteo divertido de una gomita de café hecha en casa.

Veracruz, un drink con espíritu de café.

Otros cocteles a probar

Inspirado en Yucatán y sus altas temperaturas crearon Mérida, una margarita frozen hecha con lima yucateca la cual está disponible en una máquina que originalmente es para hacer raspados. Si te urge ir a la playa, entonces tu trago debe ser el Acapulco, de sabores frescos y con una nota ligeramente amarga. Una oda al desierto es durango, un trago corto con sotol, chongosta y ralladura de nuez moscada.

Natalia Hernández González, Alondra Reyes y Mateo Leal Garza

Sobre Alondra Reyes

A sus 25 años de edad, ella es la head bartender de Antesala. Al estudiar para chef, se dio cuenta que lo suyo estaba detrás de la barra. “Me encanta porque es una cocina líquida, no hay límite en las técnicas y el uso de color. A simplevista es un vaso con un líquido y hielo, pero al probarlo puede causar el mismo impacto que en un platillo”, comenta la mixóloga de origen poblano.“Cuando llegué a la barra y comencé a ver de qué se trataba algo dentro d emí dijo que ese era mi lugar, me aferré y me aventuré a experimentar”, comenta Alondra.

Dirección: Sinaloa 141, colonia Roma norte.

IG: @antesala.cdmx

