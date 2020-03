La mostaza es uno de los condimentos más utilizados en la cocina, proviene de una planta llamada “Sinapsis”, existen alrededor de 40 especies de mostaza, las cuales se distinguen por su aroma y sabor picantes que le dan el toque de sabor a diferentes guisos o platillos.

Esta semilla está constituida por un 67 por ciento de grasas, además de carbohidratos y proteína vegetal. También aporta vitamina C, B6 y minerales esenciales como el sodio, fósforo, potasio y calcio.



Este alimento, ayuda a tratar los síntomas de la hipotensión (Se produce cuando los latidos del corazón tienen un ritmo más lento de lo habitual), pues posee una capacidad natural que ayuda a estimular la circulación sanguínea y a aumentar la presión arterial.

Estas semillas son recomendadas para pacientes que sufren de mala digestión, estreñimiento y falta de apetito, tiene un alto contenido de mucílagos los cuales son fibras solubles que ayudan a mejorar el tránsito intestinal y mejoran las evacuaciones fecales, además aumenta la secreción de los jugos pancreáticos y ayuda a estimular el apetito.



Esta semilla se utiliza como remedio casero para aliviar los achaques de la migraña, pues se cree que inhalar el aroma de las semillas de mostaza calamara los fuertes dolores de cabeza. Para aliviar la tos, se recomienda aplicarla en forma de cataplasma (tópico de consistencia blanda, normalmente caliente) en el pecho durante 10 o 15 minutos.

Aunque la mostaza trae diversos beneficios a la salud, se debe emplear con precaución, pues la mostaza tiene sustancias irritantes, por lo que se recomienda no consumirla por largos periodos de tiempo ni tampoco en grandes dosis. Al mismo tiempo, no se debe aplicar sobre piel irritada o heridas abiertas, tampoco se recomienda su uso en áreas sensibles de la piel como la cara. No se aconseja para niños menores de seis años o mujeres en lactancia.

