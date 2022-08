Roberto Solís: embajador de la cocina mexicana

Orgullosamente yucateco y creador de los restaurantes Néctar, Hanto y Huniik, por mencionar algunos, el chef Roberto Solís nos contó sobre Hokol Vuh, un proyecto gastronómico que reunirá a grandes talentos culinarios en las ruinas mayas de la Hacienda Aké en Yucatán en el mes de octubre. Aquí te contamos más sobre Roberto y su próximo evento.

¿Qué representa realizar una cena como Hokol Vuh en unas ruinas mayas?

Es mágico, es un privilegio poder hacer eso. Mucha gente me dice que por qué no lo hago en la ciudad de Mérida, pero eso cualquiera lo puede hacer. Como yucateco, hay una conexión con el sitio, el misticismo que provee y la comida que se ofrece.



Homenaje al cerdo. Pork belly con piña al carbón, chile xcatic encurtido, tomatillo y tortillas de maíz hechas a mano.



¿Cuál es tu reto como cocinero en esta edición de Hokol Vuh?

Cocinar con base en las experiencias que ofrece Yucatán. Siempre hay algo que se aprende. Tanto dentro del evento, con las problemáticas y lo que se hace para salir adelante como en la parte personal. Ahí es donde uno entiende más acerca del prójimo, que lo importante no es el plato que vas a hacer, si no lo que estás dando de ti a los demás. Ese es el objetivo.

¿Cómo manejas tantos proyectos?

No soy una persona ordenada, carezco de esa parte. Estoy involucrado en todo, no tengo mucha gente en la parte administrativa. También viene un proyecto en Valle de Guadalupe el próximo año. Así que ya necesito alguien que me ayude a gestionarme, porque me estoy volviendo loco. A veces pienso ‘¿a qué hora cocino?’, pero estoy contento. Se están dando muchas cosas buenas y eso es lo que hay que hacer. Creo que, si haces las cosas bien, de alguna manera se obtienen buenos resultados.



¿Qué pensaría el Roberto de tu infancia de lo que haces ahora?

La verdad, nunca pensé en hacer lo que estoy haciendo. Cuando solo tenía Néctar, ahí estaba metido todo el día y nunca nadie me llamaba para nada. Yo llevaba 10 años en mi restaurante y ya. Cuando lo cambié de ubicación y puse el nuevo Néctar, todo comenzó a cambiar. No pensé en hacer un evento como Hokol Vuh jamás. Creo que me voy poniendo objetivos y, cuando cumplo uno, paso al siguiente. Así que estoy seguro de que estaría contento de saber en dónde estoy y de lo que viene.

¿Te gustaría que Hokol Vuh se repita cada año?

Sí, mientras tengamos gente que nos apoye. La idea es poder seguir contribuyendo y hacer un bien a la comunidad. Mientras se me permita y haya gente que crea en el evento, podrá existir Hokol Vuh.

Me gustaría que sea un legado, tal vez no como evento si no lo que dejamos. Aunque el concepto ya no exista, buscar cómo podemos contribuir mediante la cocina a un cambio para la sociedad.



Cebollas negras. Preparadas con tempura de recado negro. Se acompañan con mayonesa de xcatic.

No pierdas la oportunidad de vivir y ser parte de esta experiencia que hizo acreedor al chef Roberto Solís del “Reconocimiento a la Diversificación del Producto Turístico Mexicano 2020”, en la categoría de Turismo Gastronómico, otorgado por la SECTUR.

