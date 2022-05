Razones para no comprar la fruta cortada

Cuando hacemos la lista de compras para el super o el tianguis, las frutas deben estar contempladas no solo por su sabor y frescura sino por todos los beneficios que pueden traer a nuestro cuerpo. Este tipo de alimentos sin duda son indispensables para nuestra salud, pero bajo malas condiciones, podrían causar más problemas que ventajas, por lo que no es la mejor idea comprarlas cortadas.



Bien acomodadas, las frutas se ven increíbles en los mercados ¿A quién no se le ha antojado una sandía del día cuando la ve cortada junto a otras frutas como el melón o las manzanas? Sin embargo, aunque tengan una buena apariencia, algunas frutas representan un riesgo de enfermedades, en especial las que nos llevamos cortadas a casa. Conoce por qué deberías comprarlas enteras.





Foto: Pixabay

Los factores de riesgo de la fruta cortada

Hay que dejar claro algo, en sí, ninguna fruta que esté cortada o picada causa daños a la salud. No obstante, las razones que vuelven arriesgado comprarlas de esa forma se debe a la higiene. A continuación te lo explicamos todo:



- Una fruta puede contaminarse desde su primer corte: Si la superficie, el utensilio o las manos de la persona que cortó la fruta están sucias, es un factor de riesgo para nuestra salud.



- Si al cortarse no se mantiene a temperatura ambiente, las bacterias del exterior podrían alojarse en las frutas y multiplicarse, como la Salmonella en el melón recién cortado, según un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).



- El portal Medical News Today informa que una fruta expuesta a la intemperie se oxida, lo que podría hacer que se pierdan sus propiedades como vitaminas y que no nos ayuden a eliminar radicales libres presentes en el humo del cigarrillo, los pesticidas y el ozono, entre otros.



Como podemos ver, estos factores están presentes en la mayoría de los establecimientos donde compramos fruta cortada, ahora ¿qué riesgos a la salud trae comer fruta en malas condiciones?



Foto: Pixabay

Esto podrías contraer si comes fruta cortada del super

Si bien hemos escuchado un sinfín de veces que las frutas son grandes aliadas para mantenernos sanos, debemos consumirlas en buen estado y, aunque no lo parezca, muchas de las que se venden pueden ser un foco de infección de bacterias.



Un informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dado a conocer en febrero de este año, indica que el almacenamiento de frutas cortadas por la mitad como el melón, sandía, papaya y piña, podrían ser foco de “patógenos de transmisión alimentaria”, como son Salmonella, E. coli verotoxigénico o L. monocytogenes.



La transmisión de estos patógenos ocurre en fruta cortada cuya temperatura ambiente es mayor a los 25 grados centígrados, lo cual altera condiciones fisicoquímicas, como su pH. También advierten que existe más riesgo de microbios en frutas más maduras.

Entonces ¿toda la fruta cortada del mercado es mala?

Como lo mencionamos antes, no toda la fruta cortada es mala, lo que la hace dañina son factores externos como una mala higiene y temperaturas mayores a los 25 grados centígrados.



Se puede comprar y consumir fruta si esta tiene poco tiempo de haberse cortado, el secreto está en la refrigeración:



- El AESAN de España recomienda consumir fruta cortada que esté expuesta a menos de 25 grados centígrados por menos de 3 horas en un lugar con suficiente ventilación o luz.



- Inmediatamente después de su compra, o ya pasadas las 3 horas, debe guardarse en un lugar que tenga menos de 5 grados de temperatura.



Estas medidas ayudarán a que no se desarrollen patógenos de transmisión alimentaria. También, es importante que le preguntes a los vendedores o comerciantes cuánto tiempo lleva expuesta la fruta cortada antes de comprarla; si llevan más de 2 horas a la intemperie y el clima es caluroso, es mejor que la compres entera.





Foto: Pixabay

Recomendaciones para que la fruta cortada no te cause problemas

Sabemos que en muchas ocasiones el comprar fruta cortada significa ahorrar un poco y evitar el desperdicio de comida. Sin embargo, y de ser posible, recomendamos que intentes comprar fruta entera.



Pero si vas a comprar fruta cortada o decides guardar un poco, la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) recomienda lo siguiente:



Para los comerciantes

- Deben preparar la fruta con extrema higiene, tanto en utensilios y superficies, como en sus manos.

- Los anaqueles o guacales donde esté la fruta deben tener una apropiada exposición de luz, calor y almacenamiento.

- No deben cortar frutas muy maduras, o con heridas en su superficie.



Para los consumidores

- Deben evitar frutas cortadas demasiado maduras.

- Se deben consumir lo más rápido posible. Si no es para consumo inmediato, es preferible comprar una fruta entera.

- Si no se consumen del todo, mantén los restos en el refrigerador.

- Si llegan a tener, elimina las zonas dañadas.

- Cuando guardes la fruta picada, hazlo dentro de bolsas selladas al vacío, o con pliegos de plástico flexible.



Elegir los alimentos que consumimos es una tarea más importante de lo que parece, por eso hay que ponerle la atención y tiempo necesarios.



Así que ya lo sabes, si tienes antojo, no hay problema si compras un vaso de fruta recién picada, tu atención debe estar en la fruta cortada que tiene mucho tiempo expuesta ¡Buen provecho!



