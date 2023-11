El limón es una fruta muy consumida en la dieta mexicana que acompaña los tacos, consomés, caldos, sopas y todo tipo de platillos. Pero además es un aliado indiscutible en la medicina natural de nuestro país. Sin embargo, no está recomendado en todos los casos y vamos a explicarte porqué.

No es un secreto que la principal recomendación que nos llega al tener un resfriado es consumir algún remedio casero que contenga limón, como infusiones, preparaciones con miel o hasta concentrados, como el de cebolla con limón.

También es posible que conozcas el té de limón, una bebida que según el sitio web de salud estadounidense Healthline, está plagada de nutrientes y vitamina C, por lo que puede ayudar a tener una mejor digestión y beneficiar al corazón y los riñones si se consume en ayunas.

Pero como toda bebida y alimento, el té de limón también puede causar efectos adversos en casos específicos. Aquí te diremos quiénes no deben consumir esta infusión, específicamente en ayunas.

Leer también: Estas son las enfermedades que combate el romero

Foto: Pexels

El té de limón puede causar acidez estomacal

Por inofensivo que parezca, el té de limón puede afectar a personas con gastritis y reflujo gastroesofágico, pues su consumo en ayunas puede empeorar los síntomas de acidez estomacal.

Así que si tienes alguno de estos padecimientos lo más recomendable es que evites por completo consumir té de limón en ayunas.

El té de limón empeora las aftas bucales

Según Mayo Clinic, algunas enfermedades y trastornos como la celiaquía, colitis ulcerosa o el VIH/Sida propician la aparición constante de molestas lesiones en la boca, que impiden que quien las padece pueda comer y hablar con normalidad.

Cabe decir que también pueden aparecer por factores como el estrés hormonal, falta de vitamina B-12, respuesta alérgica a algunas bacterias de la boca y sensibilidad a algunos alimentos. Sin embargo en estos casos su aparición no es recurrente.

Sea cual sea el caso, consumir té de limón en ayunas cuando tienes aftas bucales puede empeorar la situación, irritando dichas lesiones, causando aún más dolor y haciendo que tarden más en sanar.

Foto: Pexels

Leer también: Para qué padecimientos sirve la cáscara de limón

El té de limón puede causar reacción a ciertos medicamentos

Según el sitio web especializado en salud Web MD, los jugos de algunos cítricos como el limón pueden interactuar con ciertos medicamentos.

Es por eso que si estás tomando medicamentos para la presión arterial o para el colesterol, lo mejor es que evites consumir té de limón en ayunas.

Consumir limón en ayunas ¿realmente es bueno?

En jugo, agua, té o cualquier otra preparación, consumir limón en ayunas trae múltiples beneficios a la salud, pero también es una práctica no tan recomendada debido a que, según el Hospital Privado Universitario de Córdoba, por las mañanas el pH de nuestro estómago suele ser muy bajo, ya que durante las noche no hubo alimento para neutralizarlo.

Lo mejor que puedes hacer si quieres aprovechar todos los beneficios del té de limón es consumirlo por las noches o en presentación fría por las tardes.

También puedes integrar el limón en tus comidas como condimento, añadirlo en el agua para ayudarte a reducir el consumo de bebidas gaseosas o en la cocción de algunas carnes para hacerlas más suaves y jugosas.

Foto: Pexels

Ahora que ya lo sabes no dudes en sacarle provecho a esta maravillosa infusión, y si no puedes consumirla por alguna condición o padecimiento consulta a tu médico para saber cómo puedes integrar el limón a tu dieta y no perderte de sus múltiples beneficios.

Leer también: Qué cenar para que no te suba la glucosa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters