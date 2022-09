Quesos mexicanos se llevan medallas de oro, plata y bronce en Brasil

São Paulo, Brasil. El Pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el Mundial de Queso de Brasil en la ciudad más grande America, São Paulo. México tuvo una participación exitosa.

Leer más: Quesos mexicanos que, quizás, no conocías

Se dieron cita 75 jueces de todo el mundo para evaluar 1,133 muestras lácticas provenientes de 11 países, entre ellos México. Dentro del marco del concurso se evaluaron quesos y lácteos. México llevó a la competencia ejemplares de cuatro estados de la Republica: Ciudad de México, Querétaro, Jalisco y Tabasco.

Países participantes: Brasil, México, Panamá, Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Itália, Suiza, Inglaterra y Gales.

México en el medallero

Nuestro país se llevó una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce. La medalla de oro fue para la cheesemonger Jéssica Fernandez por un queso de corteza lavada afinado en Ciudad de México. Las dos preseas de plata fueron para un cheddar extra añejo de Jalisco (Quesos Navarro) y un ghee de leche de cabra de Tabasco (Lemuu). Los bronces fueron para un queso curado de Oveja de Querétaro (Del Rebaño) y un yogurt de mango de leche de vaca de ganado Gyr, Tabasco (Lemuu).

Leer más: ¿Qué es un queso genuino mexicano?



Georgina Yescas, Jéssica Fernández de Lactography las únicas juezas mexicanas en el concurso.

Para Jéssica la creación del queso, fue un ejercicio de exploración. "Quise explorar la faceta de afinar quesos. Es algo que me ha fascinado en los últimos años, me he obsesionado con la parte técnica del queso. Encontrar una corteza lavada nos fue prácticamente imposible, entonces decidimos transformar un queso ya hecho y darle una nueva vida", comenta.

Su queso fue un camembert lavado en sake mexicano. "Elegí el sake porque es una bebida excelente que se lleva muy bien con los quesos, tiene levaduras vivas que son necesarias para el desarrollo del queso. Lo lavamos constantemente y lo maduro por nueve días en nuestras instalaciones en Ciudad de México", explica.

Leer más: ¿De qué está hecho el queso panela?

Los ganadores absolutos del concurso:

-Primer lugar: Gruyere Reserva - Suiza.

Gruyere Reserva - Suiza. -Segundo Lugar: Dolce Bosque - Capril do Bosco (Brazil) queso de cabra.

Dolce Bosque - Capril do Bosco (Brazil) queso de cabra. -Tercer lugar: Stockinghall Cheddar - Murray’s Cheese con Old Chatham Creamery.

Stockinghall Cheddar - Murray’s Cheese con Old Chatham Creamery. via GIPHY

Fotos: Guillermo White

En total fueron 21 gran medallas de Super Oro, 86 Oro, 158 de plata y 219 de bronce.

¿En qué momento se encuentra el queso mexicano ante el mundo?

Para Jéssica, cheesemonger y parte del equipo Lactography, hay mucha curiosidad de parte de las y los queseros en temas de aprender nuevos estilos. "Esto abre nuevos caminos por explorar y la transformación de lácteos. Lo que necesitamos impulsar es la profesionalización del conocimiento, ahí está la clave. Entender el queso a profundidad para así poder tener una retórica auténtica que no sea “imitar” quesos. Sino una identidad propia, mexicana"., finaliza la ganadora de la medalla de oro.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters