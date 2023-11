Hay veces en las que, por muchas razones, no se puede estar demasiado tiempo en la cocina, pero eso no significa que no se pueda disfrutar de los beneficios y el sabor de algunas verduras que tengamos en el refrigerador. Así como hay frutas que se necesitan coser, hay verduras que no, en Menú te contamos cuales son.

Betabel

Además de ser delicioso, el betabel es una de las verduras que más beneficiosas para la salud, entre sus beneficios de comerla cruda están una mayor cantidad de vitaminas A, B y C; minerales como potasio, magnesio, hierro; y, sobre todo, una gran cantidad de fibra.

Zanahoria

No debe ser sorpresa que la zanahoria sea un ingrediente más dentro de esta lista, ya que es comúnmente consumida cruda. Entre los beneficios que se conservan son sus altos niveles de betacarotenos y antioxidantes.

Pimientos

Los pimientos también son otro vegetal que usualmente lo encontramos crudo. En realidad, no importa el color que elijas, cualquiera contiene un grado alto de vitamina C. Eso sí, si tienes pensado cocinarlo, considera no hervirlo ya que perderá todas sus vitamina hidrosolubles.

Cebolla

Aunque sepan deliciosas caramelizadas, las cebollas aportan muchos nutrimentos cuando se consumen crudas, principalmente porque tienen un ingrediente activo llamado alicina que puede prevenir el cáncer, regula la ansiedad y mejora la salud cardiovascular. Sin embargo, al cocinarlas, se disminuye este nutriente y, por lo tanto, no se obtiene este beneficios totalmente.

Ajo

El ajo cocido ha sido un gran elemento en un sinfín de platillos y, aunque sepa delicioso, la realidad es que es mucho más saludable comerlo crudo ya que, al pasar por la cocción, puede perder hasta el 80% de sus nutrientes, de los que destacan su gran poder antioxidante, y las propiedades preventivas ante el cáncer de pulmón.

Champiñones

Pese a que son del reino funji, mucha gente los asocia con verduras. Consumir champiñones crudos permite conservar sus propiedades como la vitamina B6, C, D y sus altas cantidades de potasio y niacina. Incluso, mejora las capacidades de prevenir la diabetes y fortalecer el sistema cardiovascular y el inmunitario.

Estos fueron algunos de los muchos alimentos que se pueden comer crudos, recuerda que eso no significa que no se deban lavar o hasta desinfectar, ya que algunos de ellos pueden contener microorganismos que perjudiquen nuestra salud al no limpiarse como se debería.

