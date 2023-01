¿Qué pasa si comes cereal con leche todos los días?

De colores, con formas de fruta, dinosaurio, donas o simples hojuelas sin azúcar o con chocolate, el cereal con leche es uno de los desayunos más fáciles y rápidos de preparar, así como un clásico de las mañanas. Con una gran gama de productos en el mercado, pero hechos con diferentes ingredientes, el cereal con leche no debe de ser un platillo tomado a la ligera.

Se dice que el desayuno es la comida más importante del día, y como tal, debe de interesarte qué es lo que consumes con regularidad saliendo de la cama en las mañanas. Ingerir ciertos tipos de cereales con ciertos tipos de leche puede causar cambios en tu organismo y salud, por eso aquí en Menú te contamos: ¿qué es lo que sucede si comes cereal con leche todos los días?

Foto: Carlie Wright / Pexels

No todos los cereales son saludables

Antes de considerar agregar una nueva caja de cereal a tu alacena, o si ya la tienes, debes saber que aquellos cereales que tienen un agregado importante de azúcar, no son recomendables para el consumo diario ni en grandes cantidades.

Es muy frecuente que las presentaciones de cereal que tienen más azúcar, tengan, a su vez, menos cantidad de fibra y proteína, elementos que contribuyen para la nutrición diaria. El consumo de cereales azucarados podría provocar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre, además de tener una sensación de saciedad menor.

También, es usual que los porcentajes de azúcar en los cereales más clásicos sean del 30%, es decir, que por cada 30 gramos de cereal, 10 son solamente de azúcar. Entonces, si la recomendación al día son de 25 gramos de azúcar, en el desayuno ya estarías consumiendo casi la mitad. Es por eso que se debe de cuidar el consumo de este tipo de cereales.

De acuerdo con El poder del consumidor, en un estudio de 2017, publicado y realizado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, encontró que de 371 cereales de caja analizados, el 69% se categoriza como “menos saludable”, esto por la cantidad de azúcar.



Foto: Leah Kelley / Pexels

Además, se detectó que en productos como Cheerios de miel y Froot Loops se encontraron alrededor de 40 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Esto debe ser un foco rojo si se entiende que son productos dirigidos principalmente a infantes, de los cuales, el 7% de los niños lo consumen a diario y de acuerdo Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, incluidos casi la mitad de los niños menores de 2 años encuestados en 2017.

El consumo continuo de azúcar refinada puede causar hiperinsulinemia, una cantidad de insulina mayor de la considerada normal en sangre, que provoca pérdida renal de potasio, imprescindible para el mantenimiento muscular. Sin mencionar que estos azúcares contribuyen a la desregulación metabólica y cardiovascular.

La leche ¿amigo o enemigo?



Foto: Mateusz Feliksik / Pexels

Aunque es muy común pensar que la leche es imprescindible para tener huesos fuertes, prevenir fracturas y tener una altura considerable, estos no son más que mitos que se convirtieron en una especie de publicidad para el consumo de leche.

Aunque la leche no es para nada un producto tóxico, sí puede provocar algunas consecuencias si no se regula su consumo. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Los Ángeles en Estados Unidos, el consumo constante de leche puede derivar en intolerancia a la lactosa, afectar la tiroides o causar síndrome del intestino permeable, que afecta el revestimiento de los intestinos.

Además, existen estudios que, contrario a lo que se piensa, demostraron que un consumo más alto de leche puede derivar en una tasa más alta de mortalidad. Según la Universidad de Uppsala, en Suecia y científicos del Hospital General del Ejército Popular de Liberación en la capital de China. En modelos animales, la exposición repetida a la galactosa indujo a pérdidas de memoria, neurodegeneración y daños oxidativos.

Pese a esto, el consumo de leche no es maligno, el punto es saber gestionar el consumo para que no llegue a afectar el organismo de una manera perjudicial, y saber que no es necesario consumir leche para estar saludables ni nutridos.

¿Entonces qué desayuno?

Existen opciones en el mercado de cereales sin azúcares añadidos ni refinados. Las mejores alternativas son los cereales integrales, hechos a base de granos enteros como salvado, germen o trigo triturado, bajos en grasas saturadas y libres de colesterol. Por otro lado, una gran opción es consumir algo más natural como la avena.



Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

Este cereal tiene un alto contenido en ácidos grasos Omega 3 y linoleicos que ayudan a reducir el colesterol malo. La avena previene enfermedades cardiovasculares, estimula la producción de lecitina en el hígado, lo que depura el organismo; mantiene el nivel de glucosa en buen estado y mejora la digestión.

No es necesario ver colores y formas de animales en el plato del desayuno, quizás lo mejor sea estar seguro que lo que consumes sea saludable, nutritivo, y suficiente para llenarte de energía el resto del día.



