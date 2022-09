Qué le pasa a tu cuerpo si tomas café en ayunas todos los días

Muchos son los que no pueden iniciar su día sin una taza de café. Antes de realizar alguna actividad e, incluso, antes de comer algo, millones disfrutan de esta bebida que si bien ofrece beneficios para la salud, su consumo diario en ayunas puede ser perjudicial para el organismo.

En otras ocasiones te hemos hablado de los beneficios del café. Por ejemplo, la cafeína mejora la circulación y aumenta el flujo sanguíneo. Por otra parte, esta bebida es una fuente excelente de antioxidantes y compuestos botánicos como vitaminas B, riboflavina y potasio, por lo que se le ha vinculado a un menor riesgo de enfermedades hepáticas y cardiovasculares.

Por lo anterior es que los especialistas recomiendan su consumo regular aunque, con algunas condiciones. Conoce qué puede hacer el café a tu salud si lo tomas en ayunas todos los días.

El café en ayunas afecta el control de la glucosa en la sangre

De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Nutrición, Ejercicio y Metabolismo de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, aunque ha sido ampliamente estudiado el efecto de la cafeína en el sueño, poco se ha hablado de las consecuencias en los niveles de glucosa.



Imagen: Pixabay

En el artículo publicado en The British Journal of Nutrition se lee: “el café de la mañana es un remedio común después de un sueño interrumpido, pero puede afectar de manera independiente la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina en adultos sanos”.

Durante esta investigación participaron 29 adultos quienes se sometieron a 3 pruebas de tolerancia oral a la glucosa. Los primeros tuvieron una noche de sueño habitual y al despertar se les ofreció una bebida azucarada; otros una noche de sueño fragmentado, despertándose cada hora durante 5 minutos, para después tomar una bebida azucarada; y los últimos tuvieron una interrupción del sueño y, al despertar, antes de ofrecerles una bebida azucarada consumieron café.

Los resultados concluyeron que los niveles de glucosa en la sangre se ven más afectados por la ingesta de café en ayunas que por las horas de sueño. Así, según el artículo, si se consume un café con cafeína fuerte, se puede esperar una reducción en la tolerancia a la glucosa, lo que puede ocasionar prediabetes.

Beneficios y contraindicaciones de tomar café por las mañanas

El estudio indica que el consumo moderado de café con cafeína se asocia con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular e incidencia de cáncer.

Lo anterior es una buena noticia. No obstante los investigadores advierten que ello demuestra el potencial de una sola porción de café para afectar de manera importante el metabolismo de la glucosa.



Imagen: Pixabay

Así, el estudio demostró que una noche de fragmentación del sueño por hora no tuvo ningún efecto sobre la sensibilidad a la insulina o la tolerancia a la glucosa al día siguiente. Sin embargo, el consumo de café con cafeína después de la fragmentación del sueño sí aumentó las probabilidades de presentar índices relacionados con diabetes.

Los investigadores consideran que ello se debe a que la cafeína actúa como un antagonista de los receptores de adenosina lo que puede inhibir la captación de glucosa. Además, la cafeína es un estimulante para la liberación de adrenalina, lo que suprime la acción de la insulina y su absorción en el músculo.

Entonces, según este estudio, la próxima vez que pases una mala noche de sueño, no caigas en la tentación de tomar una taza de café en ayunas con la intención de ponerte alerta pues, a la larga, estarás aumentando el riesgo de padecer enfermedades cardíacas o diabetes.

Ello no significa que no puedas tomar café para despertar, simplemente come algo primero y después disfruta de tu bebida.

