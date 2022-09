Qué hacer para tomar y no tener cruda

Si la noche anterior tomaste alcohol sin moderación, lo más probable es que a la mañana siguiente la cruda se haga presente. Este estado en el cuerpo humano se caracteriza por un conjunto de síntomas desagradables. Sin embargo, no todo está perdido, ya que esta situación se puede prevenir y aquí te decimos cómo y qué hacer para tomar y no tener resaca.



Lo primero que hay que decir es que la cantidad de alcohol que provoca la cruda varía de una persona a otra pues los metabolismos funcionan y trabajan a un ritmo diferente. No obstante, cuando se exceden los límites de cada organismo la consecuencia es similar y los estragos aparecen en forma de cruda.

Aunque no te recomendamos beber en exceso, vamos a darte algunos tips para evitar que la resaca aparezca.



Imagen: Unsplash

Leer también: Don Manolito, la taquería que está ganando terreno en el mundo

¿Qué hacer para no tener cruda?

Dolores de cabeza, mareos, debilidad, malestar estomacal, náuseas, vómito, sensibilidad a la luz y el ruido, latidos rápidos o incluso dolor muscular y diarrea, son algunos de los síntomas más frecuentes que se presentan durante la cruda, lo que, como consecuencia, afecta el rendimiento general de las personas en sus actividades del día.



Y es que el alcohol, señalan páginas especializadas en salud, altera el buen funcionamiento del organismo ocasionando desde deshidratación, la cual daña directamente al cerebro, hasta el aumento de ácidos en el estómago, generando los síntomas mencionados anteriormente.



Imagen: Pexels

4 tips para no tener cruda después de tomar

Existen algunas maneras de evitar la cruda del día siguiente tras haber bebido alcohol. Pero antes hagamos dos aclaraciones, la primera, beber en exceso afecta tu salud, por lo que no te recomendamos hacerlo; la segunda es que es probable que los síntomas aparezcan pero en menor medida. Ahora sí, vamos con los trucos:



1. Alimentarse antes de comenzar a tomar. Si el cuerpo se alimenta de buena manera antes de comenzar a beber alcohol el estómago estará protegido y de esta manera no se irritará tan fácil, además de que se tardará más en absorber la bebida.



2. Hidratación constante. Tanto cuando se está tomando como después, beber agua constantemente puede prevenir la cruda del día siguiente, ya que el mantenerse hidratado contrarresta los niveles de alcohol que generan la deshidratación del organismo, lo que también ayuda a moderar la ingesta del mismo.



3. Parches anticrudas. Es una de las soluciones más recientes que ayudan a procesar el alcohol para que el cuerpo se sienta lo mejor posible. Es recomendable que dichos parches se coloquen de noche ya que los ingredientes se liberan a través de la piel mientras se está dormido para que al día siguiente el organismo despierte recuperado.



4. Comer alimentos altos en glucosa y fructosa, así como evitar las grasas. En caso de que la cruda se haya hecho presente al día siguiente, otro de los consejos recomendados es consumir alimentos altos en glucosa o fructosa, los cuales elevarán el nivel de azúcar en la sangre alterado por el alcohol.



Del mismo modo, debido a que el estómago puede estar irritado o sensible, se recomienda no consumir alimentos grasosos, pues estos solo incrementarían las molestias gástricas.



Sin embargo, la manera más sencilla de evitar los síntomas que genera una cruda, es limitar el consumo de alcohol y beber con moderación.

Leer también: Cuánto cuesta comer en los tacos Orinoco a los que fue Dua Lipa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters