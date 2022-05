¿Para qué sirve el agua de perejil?

El Petroselinum Crispum o, como todos lo conocemos, el perejil, es una planta herbácea imprescindible en la dieta del país. La podemos comer cruda en ensaladas, carnes, pescados y también en tés y jugos. Con más de 300 años siendo cultivada en todo el mundo, ha sido un gran acompañante para cada platillo en el que está presente, pero además de embellecer a la comida, también tiene propiedades que tal vez no conocías.



En esta ocasión el equipo de Menú recopiló algunos de los beneficios que trae consumir esta planta. Lee el artículo y seguro al finalizar considerarás preparar una nutritiva agua, jugo o infusión de perejil.





Foto: Pixabay

Beneficios del agua de perejil

No necesitamos decirte que el perejil es una de las hierbas aromáticas más degustadas en el país. Es tan importante que anualmente México exporta alrededor de 12 toneladas. Para que consideres incluirla frecuentemente en tu dieta, estos son algunos beneficios de tomar agua, jugo o infusión de perejil:



El perejil es una buena fuente de vitaminas. Esta planta, además de ser baja en calorías y rica en nutrientes como el magnesio, potasio, folato, hierro y calcio, también posee vitaminas A, K y C. Revisemos qué aporta cada una:



- El Community Eye Health Journal afirma que la vitamina A ayuda a mantener en buen estado la salud ocular, así como a tener una mejor apariencia en la piel ya que ayuda a evitar problemas como el acné.



- Por otro lado, la vitamina K es un aliado para tener una buena salud en huesos, corazón y en la sangre, ya que apoya a una buena coagulación en todo el cuerpo, esto según investigaciones publicadas en el PubMed Central, de Estados Unidos.



- El perejil no tiene nada que envidiarle a cítricos como el limón, porque también posee vitamina C. El centro de base de datos Statpearl, asegura que la vitamina C del perejil fortalece el sistema inmune y sus propiedades antioxidantes ayudan a eliminar radicales libres en el cuerpo.



También posee flavonoides. La Asociación Americana de Personas Retiradas asegura que estos metabolitos encontrados en plantas como el perejil, protegen las células de nuestro cuerpo de daños que podrían terminar en cáncer.





Foto: Pixabay



Perejil dentro, corazón contento. Gracias a sus compuestos vegetales y antioxidantes carotenoides (del grupo de los isoprenoides), el perejil ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, así como los triglicéridos altos y colesterol elevado.

Cabe recordar que los triglicéridos son calorías adicionales que provienen de lo que comemos (algunos alimentos tienen más ácidos grasos que otros) y se almacenan como provisiones de energía en el cuerpo en forma de grasa. A su vez, reportes del Texas Heart Institute, comentan que el colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células del organismo, necesarias para formar las membranas y producir ciertas hormonas.



El exceso de triglicéridos puede provocar pancreatitis aguda, mientras que el colesterol elevado nos hace propensos a presentar enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El perejil es un buen antiinflamatorio. Gracias a los ya mencionados flavonoides, carotenoides y vitamina C, el perejil tiene propiedades antiinflamatorias, también antibacterianas, por el apiol y la miristicina que posee.



Es probable que ayude a combatir a la diabetes. Otro estudio de PubMed Center realizado en animales, indica que el perejil podría reducir los niveles de azúcar en la sangre también en humanos. El azúcar elevado, además de provocar diabetes, puede causar enfermedades cardíacas.



El perejil es un potencial recurso contra los cálculos renales. Un estudio en ratas con cálculos renales realizado por American Journal of Clinical Experimental Urology, indicó que aquellas que fueron tratadas con perejil disminuyeron la evacuación urinaria de calcio y proteínas, así que en un futuro se podría verificar si esto aplica también en humanos.



Foto: Pixabay

Prepara jugo o té de perejil

Consumir perejil periódicamente nos traerá grandes beneficios a nuestra salud, y una de las mejores formas de consumirlo es en jugo o té. Puedes prepararlo de dos maneras:



Para esta receta necesitarás un cuarto de manojo de hojas de perejil limpias y un litro de agua:



En una olla, vierte el agua y las hojas de perejil; calienta a fuego medio hasta que hierva y después deja reposar la infusión por 15 a 20 minutos.



Para el otro método necesitarás medio manojo de hojas de perejil, y un litro y medio de agua:



Ya lavado, pon el perejil en una licuadora, vierte una taza de agua y licúa. Después, en una jarra con litro y medio de agua, agrega la mezcla del perejil. Puedes darle más sabor con un toque de limón o miel al gusto.



Ahora ya sabes los beneficios de una buena taza de agua de perejil, (recuerda que es el que tiene los extremos puntiagudos, el de las puntas redondas es cilantro). No obstante, antes de probar alguna receta que veas por la red, asegúrate que un nutriólogo le dé el visto bueno de acuerdo a tu estado de salud.

