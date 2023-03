Martha Ortiz: magia, alquimia y poder femenino

Hija de la artista plástica y escritora Martha Chapa, el arte y la gastronomía van de la mano para esta cocinera que, más allá de la gloria y los reconocimientos con los que cuenta y que bien podrían dar la impresión de que todo ha sido un cuento de hagas, cuenta en su historia un profundo mensaje de resiliencia.

Leer más: Olga Cabrera, el orgullo de la cocina mixteca

“Sentía que me estaban quemando como a una bruja cuando clausuraron mi restaurante Grissol. Solo porque le faltaba le cajón de estacionamiento, cerraron el primer restaurante de cocina mexicana importante, integrado y de manteles largos que se abrió en México. Más cercano a una cacería, imposible. La verdad es que jamás ha sido fácil. En el camino he tenido momento muy complicados. En mi vida personal, me ha tocado tomar decisiones, cuestionarme la ruta y la permanencia”, comparte la también columnista e investigadora quien al pasar por las brasas se ha sellado su carácter manteniendo su interior intacto. Ese en el que guarda sus ideales y sus sueños.

Leer más: Prepara un lunch rico y saludable con arroz, piña y pescado

La chef, se ha involucrado de manera activa en campañas que apoyan a las mujeres. Autodefinida como férrea defensora de su género, se considera miembro activo de la trinchera feminista y está a favor del empoderamiento de las mujeres; por ello, insiste que a las mujeres se les trate por igual y se les premie de la misma manera que a los hombres para poder inspirar a las nuevas generaciones.“Mi tema son las mujeres. Construir la sororidad es hacer de las causas femeninas una labor conjunta. Lo valioso es lograr que lleguemos todas, no nada más una.

Leer más: Aurora Toledo, la istmeña que teje a fuego lento

Mi trabajo está colmado de una lirica femenina poderosa. Ser mujer conlleva una grana gran responsabilidad. Desde hace mucho tiempo me he preocupado y ocupado por causas de mujeres y he tratado de ser empática y congruente a través de programas de mentoría y de tejido social como por ejemplo siempre apoyando a la cadena de proveedoras nacionales, también a través de ayudar a cuidar la salud de las mujeres con campañas de responsabilidad social para con aquellas que reciben diagnóstico de cáncer de mama. Lo cierto es que entre todas somos mucho más fuertes, Las mujeres unidad podemos romper el techo de caramelo, de cristal o hasta de concreto si nos lo proponemos”, compartió.

En su más reciente apuesta culinaria: Tuch de Luna, solo hay meseras, con cuidados uniformes en rosa mexicano. En la cocina, en el bar, en cada uno de los puestos de trabajo solo hay mujeres. Ya en mesa, los sabores se conceptualizan en platillos con narrativa, colores vibrantes, aromas llenos de contraste, lírica y femineidad. Especial importancia tiene esta última descripción. Porque cuando la chef se embarcó en este proyecto gastronómico dentro del hotel La Casa de la Playa, del grupo Xcaret, decidió́ que presumir de ser mujer iba a ser forma y mensaje, escenario y recetario.

“No sé si soy inspiración o no pero sí soy una mujer que ha luchado desde hace mucho tiempo. Siempre creí en la cocina mexicana, me he dedicado a eso, he pagado los precios y me encanta estarhoy donde estoy. A los sueños hay que ponerles sabores. La vida está hecha de momentos, de prueba y error. Lo que importa es apropiarse de tu vida hasta convertirla en una receta maestra”, finalizó la también autora del libro “Recetas para las mujeres con grandeza”, texto que presentará en coautoría con la periodista Laura Manzo y que hace una antología de recetas de mujeres no relacionadas directamente con el mundo gastronómico como Bertha González, Paty Conde, Sandra Romandía y Denis Dresser, solo por mencionar algunas.

Leer más: Conoce a Celia Florián, una gran embajadora de la cocina oaxaqueña

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters