Los tostielotes estarán presentes en la Feria Nacional del Elote

Con limón, chile, mayonesa, queso, en postres o preparados como “tostielotes”, los elotes nos ofrecen una enorme variedad de opciones para disfrutar y si quieres verlas todas juntas, además de participar en otras actividades, no puedes perderte la Feria Nacional del Elote.

Organizada con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), esta feria llega a su edición XXXIV y se realizará en el Parque las Maravillas de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

Te decimos qué días se llevará a cabo y todo lo que encontrarás en este evento dedicado al elote.

¿Cuándo será la Feria del Elote en 2022?

Los productores de maíz de San Miguel Topilejo se darán cita del 14 al 18 de septiembre, en un horario de 12:00 a 20:00 horas, en la edición 2022 de la Feria del Elote.

Este evento no solo te deleitará con una gran variedad de preparaciones en donde el elote es protagonista, encontrarás desde esquites hasta tostielotes, además habrá espectáculos musicales como la presentación de Campeche Show, Sonora Dinamita, Cadetes de Linares, Salón Victoria, Yucatán A Go Go y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga.



Este año la feria tendrá como invitados a los estados de Tlaxcala y Oaxaca, y la temática estará dedicada a México en general con la intención de que los asistentes conozcan más sobre las raíces de nuestra cultura y sobre uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen: el maíz.

Asimismo, durante los 5 días, habrá concursos para productores agrícolas, actividades de destreza, carreras ciclistas, feria para niños, venta de artesanías, antojitos y platillos tradicionales de San Miguel Topilejo, así como talleres de capacitación para la producción agropecuaria e intercambio de experiencias en torno a la defensa del maíz criollo.

Y eso no es todo, también podrás disfrutar de obras de teatro, así como de ponencias que ofrecerá el Grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala con temáticas como “Las ferias campesinas como un espacio de defensa del maíz nativo” y “La participación de las mujeres en la agroecología”.

Si asistes podrás sentirte feliz de saber que estarás contribuyendo a fortalecer la actividad económica en el Suelo de Conservación y sus comunidades, así como preservar las especies nativas de maíz.

Recordemos que San Miguel Topilejo es uno de los 24 núcleos agrarios asentados en las alcaldías de la Ciudad de México. La localidad es parte del Suelo de Conservación de la CDMX que recibe apoyo para la preservación de sus recursos naturales y para impulsar a la producción agrícola y pecuaria sustentable.

Así que pasa unos días de diversión mientras comes algo rico y contribuyes a la conservación de nuestros recursos y comunidades.



Beneficios de comer elotes

La Feria Nacional del Elote es una oportunidad para degustar un alimento que no solo es rico sino también muy nutritivo.

De acuerdo con Biodiversidad mexicana, de las 220 razas de maíz que se han identificado en América Latina, 64 se encuentran en México y ofrecen diversos beneficios a nuestra salud.

Diversos estudios científicos han comprobado que el consumo regular de maíz puede ayudar a reducir los riesgos de azúcar alta en la sangre e hipertensión. Además, aporta 9 aminoácidos esenciales y es una buena alternativa para las personas que suelen evitar el gluten.

El elote además es una buena fuente de vitamina A, tiamina y vitamina B6 que ayudan a cuidar la piel y su contenido de fibra aumenta la saciedad por más tiempo.

No obstante, dado que el 70% de su peso es almidón, se debe moderar su consumo.

