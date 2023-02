Los tacos más grandes de México que son famosos en TikTok

TikTok sigue siendo una de las aplicaciones más populares hoy en día y es que gracias a su formato, los usuarios pueden estar al tanto de casi cualquier cosa que sucede en las redes sociales. Tal es el caso de los tacos más grandes de México que cuentan con varios videos virales en la app.



Sin duda alguna, la comida es uno de los temas de interés común, por lo que nunca pasará de moda y los buscadores tendrán entre su lista, al menos, algo relacionado con la gastronomía. México, por ejemplo, es característico por un platillo tan emblemático como los tacos, los hay de todos los tipos, pero recientemente unos han llamado la atención debido a su tamaño, conoce de qué son y dónde los venden.

Los tacos gigantes de México están en Tijuana

A través de varios videos en TikTok se han popularizado unos tacos por su enorme tamaño y gran porción de ingredientes que los componen, por lo que los mismos usuarios han decidido llamarlos los tacos más grandes de México. Ubicada en la ciudad de Tijuana, esta taquería ha llamado la atención entre algunos tiktokers.



El primer usuario, @mexicoo_wey, ha subido ya dos videos a su TikTok reseñando su visita a este lugar, argumentando que, quiso ir a comprobar si realmente eran los tacos más grandes de Tijuana, llevándose una grata sorpresa por el sabor, sazón y cocción de la carne, así como por el gran tamaño de la tortilla, asegurando que los tacos del norte, en especial los de esa taquería, son los mejores que ha probado.





Otro usuario de TikTok llamado @yoamotijuana, describe en su video que invitó a dos personas de Mexicali a probar el verdadero sabor del norte en una de las taquerías más populares de Tijuana, pues asegura que los tacos gigantes de dicho lugar definitivamente no tienen competencia.

Los tacos más grandes de Tijuana en México se hacen virales en TikTok

Esta taquería ubicada en la ciudad fronteriza de Tijuana se llama “La pasadita”, y aunque no tiene su propia cuenta de TikTok, es cuestión de poner en el buscador el nombre del lugar para que aparezcan como resultado una serie de videos que reseñan la experiencia comiendo estos tacos enormes.



Hechos con tortilla de maíz a mano rellena de queso, y la carne asada de la preferencia del cliente, este taco es característico no solo por estar acompañado de cebolla y cilantro, además de salsa roja, sino por estar repleto de una gran cantidad de guacamole que se esparce fuera de la tortilla.



Varios han sido los comensales que aseguran que no son capaces de comerse un taco por sí solos, pues su gran tamaño bien podría alcanzar para más de una persona. Además, debido a su gran cantidad de ingredientes y su buena porción de carne, es muy complicado sujetarlo como taco, pues lo más seguro es que, por el peso, la tortilla se termine rompiendo.



¿Te gustaría probarlos? Los interesados en conocer los llamados tacos más grandes de Tijuana, deben saber que la Taquería “La Pasadita” se ubica en la calle 20 de noviembre.

