Los chilaquiles de Qatar que cuestan mil pesos

Los mexicanos somos una bomba de sabor, ritmo y mucho humor en cualquier lugar en el que nos encontremos, y así lo han demostrado a través de las redes sociales algunos de los asistentes que tuvieron la oportunidad de viajar a Qatar para disfrutar de la Copa Mundial de Futbol.

Recientemente fueron captados algunos aficionados dando una pequeña muestra de lo que es la lucha libre tradicional mexicana. Vestidos con la playera de la selección de México, y las máscaras del Santo y la Parka, dos hombres se “enfrentaron” mientras un tercero hacia la función de referí. Todo esto ocurrió en el transporte público de Qatar mientras de fondo sonaba la canción “Los Luchadores” de La Sonora Santanera.

Otra de las locuras que ha hecho la afición mexicana en la sede del Mundial, y que fue captada en video, fue un grupo pequeño de personas bailando “Payaso de Rodeo” en las calles del país asiático. También un hombre cargó una bocina en la espalda mientras se reproducía el audio del “Fierro Viejo”, que es tradicionalmente escuchado en las calles de México.

Pero el día de hoy te contaremos acerca del más reciente caso de un mexicano en Qatar, y es que un tiktoker trató de cocinar chilaquiles comprando todo en un supermercado asiático, pero desafortunadamente el resultado no fue el que él esperaba. En Menú te traemos todos los detalles.

Cocina chilaquiles en Qatar y todo sale mal

Un video se hizo viral en la plataforma TikTok debido a que su creador publicó un contenido en el que decía que llevaba alrededor de una semana sin comer chilaquiles, esto debido a que se encuentra en Qatar disfrutando de la Copa Mundial de Futbol.

Pero el hombre decidido a no quedarse con el antojo fue a un supermercado y comenzó a conseguir los ingredientes para armar el platillo. Desde ese punto ya empezaron los problemas, y es que no encontraba crema, las tortillas eran unos totopos sintéticos y el queso que eligió fue el que más se parecía al que se le pone a los chilaquiles en México.

Al salir del lugar, el usuario JakeMatte reveló la cantidad de dinero que se gastó en sus compras, el costo total fue de 267 reales qataríes, lo que equivale a $1,424.43 pesos mexicanos. Pese a la alta suma, segundos después se ve que el joven está emocionado por cocinar sus chilaquiles haciendo un baile en el elevador del lugar donde se está hospedando.

Sin embargo, momentos más tarde se percata que, luego de una búsqueda por toda la cocina, no tiene licuadora ni cacerola en la que pueda poner a hervir los tomates. Enojado y triste, JakeMatte dice que ha gastado $1,400 pesos en vano porque no tiene dónde cocinar su platillo.

Obviamente los comentarios de los demás usuarios no se hicieron esperar: “Te faltó el epazote, sin este no son chilaquiles”; “Los chiles y los tomates verdes ponlos en el micro 4 minutos en una bolsa y si no tienes licuadora usa un vaso”; “1400 pesos gasto en el súper para 15 días”; “Una semana en Qatar y no había visto que no hay licuadora ni cacerola”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron el video.

