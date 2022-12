Las propiedades curativas del agua de piña sin azúcar

Conocida por su color, aroma y sabor distintivos, la piña es una de las frutas más populares en la gastronomía mexicana, y si de contenido nutricional se trata, este alimento aporta grandes beneficios a la salud, más aún cuando se consume de manera específica. Es por ello que hoy en Menú te decimos cuáles son las propiedades curativas de tomar agua de piña sin azúcar.



Conocido como un remedio natural para el cuerpo, el consumo del agua de piña sin azúcar se ha popularizado debido a que aporta beneficios a la salud, por lo que resulta común que los especialistas en nutrición recomiendan esta bebida si lo que se busca es mejorar el estado del organismo de manera natural.

Leer también: Por qué debes cenar piña

¿Cuáles son las propiedades nutritivas de la piña?

Tal como lo asegura la Fundación Española de la Nutrición, la piña es una de las frutas que más propiedades nutritivas puede aportan al cuerpo si se consume de manera correcta, y es que, “su contenido en azúcar y en principios activos se duplica en las últimas semanas de maduración, por lo que los frutos recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres en nutrientes”.



Ahora bien, si se consume en el tiempo indicado, cuando la fruta se encuentra en su punto correcto de maduración, “la piña es fuente de vitamina C, la cual contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Además, su contenido de yodo contribuye al metabolismo energético normal y a la producción de hormonas tiroideas”, asegura la Fundación.



Imagen: Unsplash

Leer también: 3 recetas navideñas con piña

4 beneficios de tomar agua de piña sin azúcar en ayunas

La asociación civil El Poder del Consumidor explica que la piña destaca por ser rica en minerales como el potasio, calcio y hierro, así como por tener propiedades que atienden los síntomas de la bronquitis, sinusitis, además de servir como antitrombótico y anticancerígeno.



Y aunque comerla por sí sola ya aporta grandes beneficios a la salud, mucho se habla sobre tomar agua de piña sin azúcar, considerado como un remedio natural que aprovecha tanto la pulpa como la cáscara en favor del organismo.



Imagen: Pexels



Para preparar esta bebida solo se necesita de media piña con cáscara y 1 litro de agua. El siguiente paso es poner a hervir la mezcla, dejar reposar hasta que se enfríe y colar el resultado. La recomendación es beber un vaso en ayunas para obtener los siguientes beneficios:

1. Eliminar toxinas. Debido a la presencia de enzimas y antioxidantes, el agua de piña ayuda con el proceso de desintoxicación del organismo, ayudando también a eliminar los desechos digestivos, así como beneficiar el funcionamiento del hígado y los riñones.



2. Desinflamación. Gracias a la enzima llamada bromelina, diversos estudios han demostrado que el agua de piña funciona como un excelente desinflamante.



3. Combate el estreñimiento. Asociado a su gran contenido de fibra, este remedio natural contribuye a tratar los problemas digestivos, como el estreñimiento o la indigestión, funcionando como un laxante natural.



4. Hidrata y es diurética. Gracias a su aporte de minerales, el agua de piña sirve como fuente de hidratación para el organismo ya que regula los niveles de electrolitos mientras combate la retención de líquidos.



Además de estos beneficios curativos, el agua de piña también beneficia al desarrollo de los huesos. Y eso no es todo, combate los síntomas de la artritis y las enfermedades óseas, del mismo modo que sirve para tratar la hipertensión arterial y el colesterol alto. Así que no dudes en beberla eso sí, recuerda que es sin azúcar para no aumentar calorías y restar propiedades.

Leer también: Vino y ajo, la combinación que previene múltiples enfermedades

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters