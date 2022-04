Las gorditas de chicharrón enormes del Edomex que debes probar

Si un buen mexicano sabe de algo, es de garnachas. Cientos de puestos y locales de antojitos llenan los mercados y calles del país. Ya sea para calmar el hambre o por el puro placer de comer, siempre hay uno cerca salvando el día. Dentro de este mundo garnachero, hay un platillo que destaca por su crujiente textura, doradita apariencia e inigualable sabor, hablamos de las gorditas siempre deliciosas, pero existe una enorme dispuesta a acabar con el hambre de cualquiera.



Las palabras “gordita” y “antojito” siempre van de la mano, ya sean de maíz o harina, bien fritas o suavecitas, rellenas de chicharrón prensado, suadero o frijol, se disfrutan por igual.

Cuando pensamos en una de estas delicias, generalmente imaginamos a la clásica gordita del tamaño de una tortilla, o incluso del de una galleta, pero un negocio mexiquense cambió las reglas del juego: ¿Podrías acabarte una gordita del tamaño de una pizza mediana? Si dijiste que sí, Gorditas “La banca Feliz”, es el lugar a donde debes ir.



Foto: Instagram/ @gorditaslabanca

Conoce las gorditas gigantes de "La Banca Feliz"

Desde el 2018 la imagen de un simpático cerdito sosteniendo una gordita ha invadido no solo al municipio de Coacalco, sino también a Ecatepec y la CDMX.

El propósito de "La Banca Feliz" es muy claro: ofrecer la mejor calidad y servicio en cada platillo y revolucionar el mundo de los antojitos mexicanos con un menú clásico mejorado y aumentado.



El negocio llevó la receta de las gorditas a otro nivel. La ya clásica tortilla de masa de maíz frita en manteca, con nopales, lechuga, queso rallado, cebolla y una buena salsa a elegir, se transformó en una garnacha gigante de ni más ni menos 30 centímetros de diámetro y un peso de 2 kilos. Sin duda, un aperitivo para los más exigentes.



Foto: Instagram/ @gorditaslabanca

¿Cuánto cuestan y de qué son las gorditas gigantes?

Los precios e ingredientes a elegir son los siguientes: la de chicharrón cuesta 80 pesos; la de suadero y pastor 95 pesos; y la gordita gigante especial tiene un costo de $130. Al comprarla vendrá dentro de una caja rotulada con la mascota de la garnachería, al más puro estilo de una pizza lista para comer acompañado o solo, si es que puedes.

Más garnachas por disfrutar



Si lo tuyo no son las gorditas y eres más de garnachas un poco menos crujientes, no te preocupes, hay más de dónde elegir:



- El menú continúa con gorditas estándar, de 15 centímetros de diámetro. Los precios son: la de chicharrón y queso 22 pesos; la de suadero y pastor $28; y la gordita especial 37 pesos. Todas unas obras de arte garnacheras.



- Las quesadillas no se quedan atrás. Hay de chicharrón y queso (cada una a 21 pesos), suadero, pastor, bistec y tinga de pollo (todas a $23), cada una viene acompañada de nopales, lechuga y salsita al gusto.



- También hay pambazos de papa con longaniza por 23 pesos y de tinga de pollo por $27, están hechos con un pan especial de la casa y bañados con chile guajillo, al más puro estilo del centro del país.



- Todos los sopes sencillos cuestan $22 y hay de frijoles refritos, con nopales, lechuga y queso rayado, mientras que los de guisado (bistec, chicharrón, tinga, suadero o pastor) cuestan 25 pesos.



- Los Huaraches sencillos, con los mismos ingredientes de los sopes cuestan $35 y con guisado 45 pesos.

- Por último, las gringas de pastor, suadero y bistec cuestan $30 y las aguas frescas y refrescos van desde los 15 pesos.



Si eres alguien que cuida de su economía, “La Banca Feliz” también tiene paquetes disponibles:



- Paquete 1: 1 pambazo, 1 gordita especial, refresco de 2 litros y 1 gringa por 115 pesos.



- Paquete 2: 2 gringas, 3 gorditas normales y 1 refresco por $165.



- Paquete 3: 1 gringas pastor o bistec, 3 gorditas normales, 1 refresco y 2 pambazos de longaniza por 215 pesos.



- Paquete familiar: 1 gordita gigante de chicharrón y refresco por $110.







Foto: Instagram/ @gorditaslabanca

¿Dónde se ubican las gorditas "La Banca Feliz"?

Gorditas “La Banca Feliz” abre solo los sábados y domingos de 9 a 16:15 horas. Los puedes encontrar en la calle 20 de Noviembre número 17, en Coacalco, Estado de México, entre las calles Ixtlememelixtle y Corregidora.



Si no tienes el tiempo de ir y vivir la experiencia completa, también tienen servicio de entrega a domicilio en Rappi con un envío de tan solo 10 pesos.



Comer unas de las mejores garnachas del valle de México o aceptar el reto de las mega gorditas es sin duda un plan que puedes hacer en familia, con amigos o después de una fiesta, para alivianar la cruda. El sabor de estas gorditas son un gran soplo de aire fresco en el mundo de la comida tradicional mexicana, ¡buen provecho!





