Mexicali, Baja California.- “En Baja California están registradas 195 cervecerías artesanales. En la aplicación La Ruta de la Cerveza tenemos registradas 40. Producimos 108 mil hectolitros, equivalente al 7% de lo que se produce de cerveza artesanal a nivel nacional”, comenta Rubén Roa, Subsecretario de Economía, de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, ESET, del Gobierno de Baja California, durante la presentación del evento Cerveza Baja 2020.



Ensenada y Mexicali son sede de algunas de las cerveceras más importantes y reconocidas, las cuales ahora están incluidas en La Ruta de la Cerveza, una app que se puede descargar para ver la oferta de cervecerías que actualmente conforman la propuesta de la cerveza artesanal en Baja California. Proyecto realizado en colaboración entre el gobierno de ese estado y Grupo Modelo.

Aunque la producción de cerveza lleva varios años, es hasta 2013 cuando se reconoció legalmente a la producción de la cerveza artesanal como una industria en Mexicali. “Al principio todos comenzamos como un hobby. Nos gustaba hacer cerveza con los amigos. El 90% aprendió probando y aprendiendo con los cerveceros en California.



“Naturalmente como hemos ido avanzando los cerveceros nos preocupamos más por la calidad. Claramente hoy es más competitivo, ya que no hay un estado en México que no tenga una cervecería artesanal”, dice Héctor Galindo, cervecero y presidente de la Asociación de Cerveceros de Mexicali, que agrupa a 38 miembros activos.

Comenta que actualmente el movimiento de cerveceros crece día con día pero hay espacio para todos. “Esto va a seguir creciendo, la gente lo está exigiendo. Al público de 22 a 30 años le gusta gastar más en comida, en un buen trago, cosa que a lo mejor otras generaciones no lo hacíamos tanto, porque crecimos con la caguama, porque tocaba gastar en ese momento en cosas que no eran esenciales. Ahora las nuevas generaciones consideran que gastar en un buen trago es algo esencial en su vida y prefieren echarse una buena que tres más o menos”, sentencia Galindo.

Actualmente la cerveza mexicana es reconocida a nivel mundial, se exporta a 180 países, representa el 1% del PIB y genera 55 mil empleos directos, de acuerdo con datos de Grupo Modelo; aunque de eso solo el .1% es cerveza artesanal.

¿A qué se enfrentan?

Lo amargo: la falta de logística y distribución de la cerveza del estado a toda la República Mexicana y los impuestos, especialmente el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que es del 26.5%, más el IVA del 16%.

“La cerveza artesanal es un producto muy caro precisamente porque es un producto hecho a mano y en pequeña escala, por tema de volumen es más cara; la cerveza comercial tiene una estructura de costos mucho menor de lo que hacemos nosotros, en cuanto a costo por litro.

“No me mal entiendan, yo nunca he hablado mal de la cerveza comercial porque se me hace una cerveza bien hecha, a veces dicen que hay un paradigma: que a los artesanales no les gustan la cerveza comercial, por favor, quién no ha tomado una Corona o Tecate; el problema es que cuando llegas a un refrigerador de un autoservicio todos los productos que ves son muy similares y son un estilo: lager, pero hay cientos de estilos y cientos de recetas, sabores, paladares, cantidad de alcohol. Nosotros les ofrecemos variedad, a la nueva generación es lo que le gusta…pero nuestro precio es mucho mayor”, explica Galindo.

Otro reto es la importación de insumos, ya que la mayoría deben ser exportados, ya que en México no se producen, como el lúpulo y la malta.

“En México no existen las condiciones necesarias para sembrar el lúpulo, realmente solo se da en dos partes del mundo: el norte de República Checa, Washington, Oregón; y otra es en el Sur, en Nueva Zelanda, Australia, Chile y Argentina; son las únicas latitudes donde podemos encontrar lúpulo. Este necesita un clima húmedo y fresco, que no rebase la temperatura los 25 grados, es donde se mantenga el lúpulo”, afirma Celso Guzmán, Marketing Manager, de Cervecería Wendlant.

Lo dulce: Está en proyecto una maltera para el próximo año que estaría ubicada en el valle de Mexicali, ya que cumple con el microclima adecuado, además de que su agua y la tierra son propicios para establecerla. “De tal suerte que se nos ubique como un espacio único en el país donde estamos generando cerveza con esta gran calidad”, señala Roa.

El futuro de la cerveza artesanal

De acuerdo con la Asociación de Cerveceros de Mexicali, va en franco crecimiento. Cada mes surgen 50 nuevos microproductores que eventualmente se convertirán en cerveceros profesionales. ¿Cuál es el futuro?

“Va a crecer. México es un consumidor de cerveza muy importante, no ha crecido por un tema económico, porque la economía no da para más, si no ya hubiera crecido. Los gringos ya tienen el 30% del mercado de la cerveza artesanal, es un chorro. Aunque ellos llaman artesanal a cerveceras de 50 millones de dólares, pero así son ellos, pero un gringo puede vender los productos a su mercado porque hay dinero, en México lo que nos impide el crecimiento es el dinero de la gente.



Ballast Point es un éxito cervecero que creció gradualmente, hasta tener la fábrica que tiene hoy. Sin duda, es una de las grandes inspiraciones del West Coast cervecero para los mexicanos que radican en Baja California. Foto: Facebook BallastPoint

“Yo lo que creo es que va a empezar un intercambio con el mundo de otras bebidas y vamos a empezar a crecer un poco más, pero hasta que la economía no dé, porque es un producto popular. Va a crecer junto con la economía, creo que eso va a pasar”, afirma Juan Pablo Núñez, CEO de Cervecería #159.