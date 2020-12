El maestro y promotor de la gastronomía mexicana tradicional, Yuri de Gortari, falleció la tarde de este martes a los 69 años. Así lo dio a conocer la Escuela de Gastronomía Mexicana (Esgamex) a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

"La familia de Gortari Krauss y la Escuela de Gastronomia Mexicana lamentan informar que el maestro, el gran maestro, Yuri de Gortari falleció la tarde de hoy tranquilo y en su hogar.

A ti querida comunidad, que has construido nuestra historia junto a nosotros, un abrazo desde el alma por que has perdido a un maestro y a un amigo.

A ti México que enamoraste a Yuri como el más grande de sus amores, un abrazo en el alma porque has perdido un baluarte, un pilar de tu identidad.

A ti Yuri, gracias. Gracias querido Yuri porque nos dejaste estar a tu lado, ser parte de tu vida y convertirnos en soldados que hombro a hombro luchamos por una misma convicción: amar a México y su gran patrimonio alimentario. Vete tranquilo querido Yuri, que has dejado un ejército que continuará tu misión al grito de #HagamosPaís".

De acuerdo a la publicación, los servicios funerarios serán privados aunque, en su momento, se le realizarán los homenajes pertinentes.

Hasta el momento, la publicación cuenta con miles de reacciones y comentarios tanto de sus admiradores como de miembros del gremio culinario nacional.

Por su parte, el Canal Once, medio en el que colaboró en diversos programas, publicó a través de Twitter, algunas palabras de despedida al gran maestro de cocina. "El Once lamenta el fallecimiento del chef Yuri de Gortari, un apasionado de la cocina tradicional mexicana y colaborador por muchos años de esta emisora. Gran parte de su legado y conocimiento queda resguardado con gran cariño y admiración en nuestros acervos de VOD. @esgamex", se lee en la publicación.



¿Quién fue Yuri de Gortari?

Al lado del investigador gastronómico Edmundo Escamilla —fallecido en 2018—, Yuri se desempeñó como investigador, promotor y maestro de la cocina tradicional mexicana; tarea que realizó durante más de 30 años.

Entre sus logros, se encuentra la publicación de libros, realización de programas de cocina para televisión y la creación de Esgamex, la Escuela de Gastronomía Mexicana que fundó al lado de Edmundo y de la cual era codirector.

De igual manera, en 2012 se unió a la plataforma de videos YouTube con su canal, Cocina Identidad, en el cual enseñaban a preparar recetas típicas y a darle difusión a la gastronomía nacional.