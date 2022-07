Estos botes de yogurt son seguros para guardar comida

El hecho de abrir el refrigerador y encontrar dentro de un envase de yogurt algún guisado que ha sobrado del día anterior o los frijoles de la olla es una de las populares costumbres de varios hogares en México. Sin embargo, la Profeco ya ha advertido que guardar comida en estos botes no es seguro, a menos que tengan una serie de números marcados.



Y es que la costumbre de guardar la comida en este tipo de botes que cuando se abren no corresponden a lo que se anuncian en su exterior, se ha vuelto tan popular en México que, incluso, se ha llevado de manera cómica a la pantalla grande y chica, encontrando varias escenas que se burlan de esta singular práctica, así como en las redes sociales, donde los memes, gifs y sketches no se hacen esperar.



No obstante, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha hablado al respecto de utilizar estos botes de yogurt para guardar comida advirtiendo que no son del todo seguros, a menos que contengan una serie de números, los cuales indican su material de fabricación. A continuación descubre qué tipos de botes son los que sí puedes reutilizar.

¿Los botes de yogurt son seguros para guardar comida?

La razón más importante para no reutilizar ciertos botes de yogurt se debe al material con el que están hechos y los daños que puedan causar a la salud pues, como explica la Profeco, el plástico de estos envases puede repercutir de manera negativa en la comida que guardan. Vamos a explicarte todo lo que debes saber al respecto.



Primero: algunos envases son de un solo uso, lo cual significa que únicamente fueron hechos para almacenar el producto que contienen desde un principio, y luego deberían ser desechados. De lo contrario, su rápido deterioro facilitará la entrada de bacterias.



Segundo: estos botes, al considerarse recipientes porosos, pueden guardar algún virus o bacteria, y al almacenar otro alimento distinto al original, aumentan las posibilidades de exponerse a una contaminación cruzada y a múltiples infecciones estomacales.

Lo anterior también está relacionado con el tipo de alimento que se guarda pues, si es muy grasoso (la manteca, por ejemplo), y luego se coloca algo más, muchas veces quedan residuos de grasa difíciles de eliminar, lo que genera otro tipo de contaminación cruzada.



Imagen: Pixabay



Tercero: no todos estos recipientes son aptos para el calor, así que la Profeco pide no utilizarlos, de ninguna manera, para calentar el alimento que contengan dentro del microondas, ya que, según su investigación, estos botes pueden ser hechos con una sustancia que se ha relacionado con el aumento en el riesgo de cáncer, conocida como Bisfenol A, que tiene la función de endurecer los plásticos.

Números en los botes de yogurt

Sin embargo, según la Profeco, no todos los botes son inservibles y, de ser necesario, se pueden utilizar algunos de manera segura, siempre y cuando se revise su número de fabricación el cual indicará si el envase es de grado alimenticio y, por ende, se podrían reutilizar. Para comprobarlo busca estos números:



Número 2 (polietileno de alta densidad): son usados para lácteos, cosméticos y detergentes.



Número 4 (polietileno de baja densidad): son utilizados para bolsas de basura, envases para alimentos y para detergentes.



Número 5 (polipropileno): son usados para envases de yogurt y de embutidos.



Cabe señalar que estos números deben venir marcados dentro de un triángulo en todos los envases, con la finalidad de saber si éstos se pueden reutilizar o no. Después de comprobar que sí son útiles para otros alimentos es necesario lavarlos bien para no dejar ningún residuo. Y, por supuesto, usa solo aquellos que han contenido comida.

