Esto es lo que puedes comer en Al-Andalus, expertos en cocina libanesa

Con detalles en madera tallada, piezas de arte en color dorado y un pasillo que te invita a saciar la curiosidad de entrar, Al-Andalus, el restaurante de la Torre Aleph en Insurgentes Sur, es más que sólo un lugar para la cocina libanesa.

Al entrar a la zona del restaurante, se combinan la comida del Medio Oriente y el cariño a México, pues en las mesas, puestas con vajillas barnizadas y decoradas con grecas al estilo árabe, podrás encontrar tostadas con especias y aceitunas para comenzar a salivar mientras disfrutas de cuadros pintados por artistas mexicanos. Exhibidos alrededor de un gran árbol de madera con más de dos mil piezas que recuerda a la casa del chef Mohamed Mazeh.



Foto: Alan Nájera

Mohamed y Alfonso Coronado, son los chefs de este sitio. Una dupla que ha puesto, desde hace años, el nombre de la cocina libanesa en la boca de cientos de comensales que, desde su sucursal en el centro histórico, han quedado encantados por el menú, fresco, diferente y lleno de sabor que ofrecen.

Los chefs, en una conversación para El Universal recordaron el gran cambio en su sucursal de San Ángel en las últimas fechas, pues desde que abrió, los clientes han cambiado. “¡La comida libanesa está de moda!”, dijo el chef Poncho. “Desde hace dos meses no conocemos a nadie. En un restaurante usualmente los clientes repiten y los conoces, pero este fin de semana, que vinieron 400 personas, todos eran nuevos. ¡Es sorprendente!”, agregó el chef Mohamed.

Y es que, cuando el paladar aprende nuevas combinaciones de sabores que le gustan, es difícil no hacerse un amante de la comida. En Al-Andalus esta combinación llega de distintas maneras. Puede ser a través de bebidas como “Lazy”, un agua hecha con jocoque, menta y miel, o qué tal un drink llamado “Beirut” preparado con Arak, un licor de Lebanon.



Foto: Alan Nájera

Para abrir el estómago, puedes probar arroz con lentejas, hojas de parra rellenas, o jocoque con nueces de la india y coles. También puedes empezar con una ensalada Fatoush, preparada con lechuga, tortilla frita, aceite y especias. Aunque si quieres algo diferente, puedes iniciar con el pie derecho con un paté de Keppe crudo o carpaccio de Salmón Ahumado y pedir un plato de aceitunas negras para acompañar.

No sobra decir que puedes ordenar el Falafel, un platillo típico de Líbano. Son croquetas rellenas de garbanzos molidos servidas con salsa tahine o yogurth. Bien puedes pedir los keppe rellenos de carne, piñón y cebolla. Todo acompañado de porciones de pan árabe.

Como platos fuertes puedes pedir alguno de los diferentes tipos de shawarmas que sirven, de pollo, res, falafel o chorizo árabe. Quizás un espagueti libanés con mucho queso derretido o el cordero horneado y cubierto por pan árabe, y acompañado de arroz amarillo.



Foto: Alan Nájera

Así, dejas que la combinación de sabores especiados, calientes y fríos y el aroma de las bebidas se combinen para terminar con alguno de los muchos postres que sirven, como la panacota con frutos rojos, el pastelito con helado de carbón activado y palomitas de maíz, el baklava con burrata o los croissants de queso y zaatar. Todo acompañado de un buen café árabe.



Foto: Alan Nájera

La cava de Al-Andalus

A un costado de las muchas mesas del restaurante y frente al horno de piedra con el nombre del lugar, se encuentra una grandiosa cava. Apiladas en cristal, esta sala tan exclusiva como deliciosa resguarda 2 mil 400 botellas de todo tipo de vinos. Los chefs, Mohamed y Alfonso contaron más a detalle, para Menú, que tipos de destilados y vinos libaneses y mexicanos son los favoritos de Al-andalus.



Foto: Alan Nájera

“Arak es un aguardiente”, comenzó Alfonso. “Un orujo de uva anisado. La función principal del anís es para la digestión. En muchos países de la región, están peleando la denominación de origen, por ejemplo, en Iraq lo hacen de dátil. En Siria y Jordania lo hacen de uva y anís, así como en Turquía, Grecia, Chipre y Líbano, donde se fabrica el Arak”, explicó Mohamed.

“¿Cómo se toma? Normalmente lo toman desde que empiezan a comer hasta que terminan. Quien toma Arak ya no se sirve otra bebida. Se sirve el licor, el agua y al final mucho hielo. Esa es la fórmula, si no, se corta un poco”, explicó el chef Mohamed.

Por otra parte, Mazeh explica que la esencia del restaurante, desde que abrió, era darle importancia a tres países: Líbano, España y México. Recordemos que estos países fueron claves en la trayectoría del chef para abrir su propio restaurante. En el vino, México cada vez tiene mejor calidad, Líbano guarda en sus orígenes la preparación del vin y España tiene un gran mercado que dejó herencia en el propio vino mexicano, por ejemplo, en Casa Madero.



Foto: Alan Nájera

“A mí me hacen una marca de vino en Líbano, se llama Mazeh. Ahora tenemos 6 cavas diferentes de este vino. Próximamente, vamos a tener como 60 etiquetas del Líbano”, comentó Mohamed. “Vamos a traer todas. Ahora hay como 9 o 10 servidas en el restaurante”, añadió el chef Alfonso.

En Al-Andalus la combinación de vino y platillo no es estricta, para los chefs, no hay reglas escritas en piedra para beber un buen vino. “En cuestión de vinos, ya no hay reglas. Hay gente que pide vinos tintos cuando está comiendo filete de pescado, y debería ser rosado o blanco. Esto ya no es así, en ninguna parte viene que siempre deban tomarse así. Hay muchos vinos tintos que son muy amables al paladar, sea pescado o carne”, explicaron los chefs.

Sosteniendo una botella “1597”, un vino de Casa Madero, los chefs contaron que ese era su vino mexicano consentido en el restaurante. “¡Es un vinazazazo!, hacen una edición limitada de algunas botellas y a nosotros nos tocaron algunas. Calidad y precio están muy bien”, explicó Mohamed.



Foto: Alan Nájera

“Vinos del Líbano hay muchos muy famosos. Pero yo creo que depende de con quien estés, la ocasión y tus gustos”, añadió Alfonso. Además de recomendar el Mazeh, por supuesto, los chefs recomendaron los vinos Cassara, Santo Tomás y Château Musar.

En la tienda fuera del restaurante, se ofrece el vino Mazeh, del chef Mohamed, así como otras marcas como el Pinna Fidelis, o destilados como el propio Arak. Además de ofrecer helados de todo tipo de sabores como el mole o pastelitos y dulces típicos del líbano.



Foto: Alan Nájera

Al-Andalus guarda dentro de sus puertas, historia y cultura gastronómica que se fusionan en el ambiente cálido de sus mesas y sus cocinas con cada platillo nuevo que preparan. Es estar en un pedacito de Líbano con muchos guiños mexicanos. Te invitamos a darte una vuelta en su sucursal del centro o en la más reciente en Insurgentes sur. Aunque, si eres de Guadalajara, mantente atento por si abren alguna sucursal ahí en los próximos meses.



