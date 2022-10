Esto es lo que pasa si comes quesadillas todos los días

La comida mexicana es adictiva, no es posible comer solamente un sopecito o únicamente un taco. Siempre queremos más, y para saciar nuestra sed de sabor, podemos excedernos en lo que comemos. Con las quesadillas no es diferente, pues aunque sean bastante nutritivas en algunas presentaciones, hay otras en las que no son tanto y comerlas todos los días puede ser riesgoso.

¿Qué lleva una quesadilla?

Lejos del debate de si lleva queso o no, lo cierto es que, generalmente lo incluye. Entre una tortilla de maíz, alguna salcita y puede que algún guisado extra, los ingredientes mezclan nutrimentos y sabor, suficientes para ser una comida casi completa.



Foto: erixis / Pixabay

Leer también: Cuál es la sal más saludable para cocinar

La quesadilla puede ser nutritiva, desde la tortilla, cuando esta pasa por un proceso de nixtamalización, en el ingredientes como el calcio y algunas vitaminas se potencian en la tortilla, generando un buen alimento. El “riesgo” de comer quesadillas siempre parte de freír las quesadillas.

Aunque el aceite no es el peor enemigo de nadie cuando se lleva una buena alimentación, ejercicio y descanso, sí puede aumentar grasas a los alimentos, transformando la comida en una bomba calórica que puede desembocar en cardiopatías si se consume bastante seguido.

En cuanto al queso, tampoco es malo comerlo. Sin embargo, importa mucho con qué se acompañe, no es lo mismo añadir queso a una ensalada, que añadirlo a una hamburguesa. Con las quesadillas sucede lo mismo. Cuando se come en grandes cantidades suele ser riesgoso por su alto contenido en sodio y grasas saturadas; sin embargo comerlo con moderación no integra ningún daño.



Foto: brenkee / Pixabay

Leer también: Ruta sandwichera: dónde comer los mejores emparedados

Por supuesto que existen diferentes tipos de queso, unos con más añadidos o grasas que otros. De acuerdo con la American Heart Association, las porciones de queso deben ser de 42.5 gramos y no consumir más de tres porciones al día. Aún así hay variables sin sodio, grasas o incluso sin leche.

Puede que seas de las personas que prefieren las quesadillas con tortilla de harina, aunque es una opción en cuanto a resistencia, esta tortilla suele tener un índice más elevado de grasas saturadas pues, generalmente, se elabora con manteca. Esto no quiere decir que sea mala, sólo que aporta diferentes cantidades de nutrimentos y calorías a tu dieta.

Esto pasa cuando es una sincronizada

La tortilla de harina tiene un mejor aporte de hierro, que ayuda a oxigenar músculos y tejidos. Respecto a esto, una variante muy popular es hacer sincronizadas con jamón. Este es un embutido, por lo que suele tener cantidades muy altas de sodio por lo que puede afectar a varios órganos como los riñones o aumentar la presión arterial si se consume muy seguido.

El jamón puede ser un aliado si se quiere seguir una dieta muy estricta de calorías, debido a que es fácil para reemplazar otros tipos de carne; sin embargo su consumo no es recomendable en cantidades grandes ni muy seguido.



Foto: samuelnarciso3280 / Pixabay

Leer también: Qué no deben comer las personas con hipotiroidismo

Para una mejor quesadilla, puedes optar por guisados más orgánicos como flores de calabaza con un poco de queso, o bien cualquier guisado un poco más saludable si quieres consumir este delicioso platillo con mayor frecuencia.

En general, una receta no es mala, solamente con lo que se acompaña. No es lo mismo comer una quesadilla asada de queso, a una quesadilla frita de chicharrón. El punto es lograr un balance y variar la alimentación lo más que se pueda. Incluso, consultar a un especialista en nutrición puede ser una buena idea para orientarse.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters