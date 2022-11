Esto es lo que necesitas en casa para hornear pan y hacer salsas

Hay conceptos que, cuando se juntan, pueden concluir en una experiencia totalmente única. Este es el caso de LAKASUT una tienda de productos artesanales para cocina que combina el diseño de producto, la gastronomía y la corriente Slow Food de la mano de recetas saludables como la masa madre.

Para El Universal, Lorena Gonzales platicó un poco de su inspiración, los inicios de su tienda, sus materiales, diseños y el significado de sus productos:

“LAKASUT la empecé en la pandemia. En ese entonces no tenía trabajo, pero muchas ganas de emprender. Como me interesaba mucho la masa madre, empecé a hacerla, pero obviamente no tenía las herramientas adecuadas para hacerla bien. Entonces, como ya conocía a los artesanos con los que antes trabajaba, y ya tenía experiencia para hacer pan, me las ingenié para hacer una olla que me permitiera hacer pan de masa madre.”

Lorena es diseñadora industrial, por lo que los materiales no son algo nuevo para ella. Entre los que predominan en su producción están el barro, la piedra y la madera. Ella cuenta que fue gracias a la unión de saberes lo que permitió que la tienda saliera a flote.

Lorena hacía los diseños mientras que los artesanos se encargaban de hacer un prototipo para probar la técnica, afortunadamente la mayoría pasó la prueba. Pero fue el interés de la gente frente a su producto lo que impulsó todo.

“Al mismo tiempo que creamos las piezas, hice una cuenta de comida, en donde subí los diseños, y hubo interés. Empecé a promoverla y de ahí nació LAKASUT. Este nombre, significa despacio en totonaca. Es una marca food design enfocada en el Slow food, es define lo que hacemos”, comentó Lorena.



Este estilo de creación, de acuerdo con La Sociedad Internacional de Diseño de Alimentos define al food design como “una disciplina relacionada con el diseño de productos, que no solo incluye la creación de nuevos alimentos, sino también envases, espacios, objetos y formas de presentación y conservación”.

De esta manera, y relacionada con el Slow Food, LAKASUT se desarrolla en el ámbito culinario de una manera muy particular. Gonzales lo explica:

“Slow foood, es mucho de la historia detrás de una comida. Abre la conversación con sus productos. Cuando estas comiendo, sobre todo con ese tipo de comidas como la masa madre, es un ritual, es compartir y tener esta experiencia, con platos diferentes, recuerdos de tu familia. Es generar historias y vivencias, no tenemos las mismas herramientas que antes, pero sí podemos recuperarlas”, dijo.

Y sí, una de las inspiraciones para crear la marca fueron las comunidades mexicanas, por eso, en la colección de 5 productos de “Colección pan”, donde presentó la olla para masa madre, hay un reconocimiento a esto a través de los nombres:

Xula, significa “olla de barro”; el bowl Palaka “revolver”; Pumantika es un mantequillero; Ká significa “cortar”; y Tsi, “madre” es un vaso para resguardar la masa madre. Estos productos surgieron en Puebla, tras la necesidad de presentar algo más que la olla. Con inspiración Totonaca, se creó la colección.



Más tarde y resultado de un intenso diplomado en Diseño Colaborativo, nació la Colección Sïrangua, que significa origen en Purépecha. “Enfocada al maíz y al chile, pues son el origen de la cultura mexicana. Así como la piedra, que es un material que debemos rescatar porque ha estado ahí, en nuestras cocinas desde siempre”, explicó Lorena.

De esta colección surgieron tres productos, un comal, que representa el molino de piedra; un molcajete; y un tortillero cuya inspiración fue parecerse a un mecate, un poco más pequeño. Este vínculo histórico entre el diseño del material y la cocina es contado por González así:

“Al final las dos cosas son artísticas, y es genial que siempre vas a necesitar un utensilio para transformar la comida. No hay sólo un utensilio con todo, y el poder ver algo en un plato que represente algo, que cuente una historia, es mucho más interesante”, dijo.



Justo el arte, es algo que se puede hacer entre todos. Lorena hizo énfasis en que, pese a que es la única del equipo en diseñar, llevar fotografía, crear los productos, llevar redes sociales y promover su marca, no lo hubiera logrado sin los artesanos poblanos a los que se acercó. Especialmente a Las peregrinas para el manejo del barro; al señor Eulogio para la piedra y a Rubén para la madera.

Aunque el recorrido aún es corto, LAKASUT tiene un futuro en el Food design que ya está preparando. Gonzales habló de una posible línea de artículos y utensilios para el café, basados en la cerámica de alta y el cobre. Por supuesto, hechos de manera artesanal.

Además de que continuará con las recetas que Lorena misma desarrolla para su cuenta de instagram, para la cual, próximamente presentará algunas recetas de salsas molcajeteadas, que van a doc con toda la temática de la tienda.

Mientras tanto, LAKASUT seguirá con los productos artesanales que hasta ahora vende a través de su página web y las redes sociales de la tienda.



