Leche de Thala-Siren

Sin duda un lácteo milenario. Esta leche de color verde salió en escena en El Último Jedi cuando Luke Skywalker la tomaba tan rápido que el líquido corría por su barbilla. La leche que extrajo Luke es de un mamímefro marino. Suponemos que, además de ser vicosa y de un color llamativo, esta leche le dio a nuestro protagnista la fuerza para seguir en batalla gracias a la sproteínas y anticuerpos que contiene. ¿Te atreverías a probarla?

Leer más: ¿Qué pasa si como jícama todos los días?

La leche de colores también aparece en algún otro momento cuando Anakin Sky Walker bebe una de color azul servida por la princesa Padme. Esto sale en A New Hope, y la leche proviene de una bestia-elefante llamada bantha.



Leer más: Festín oaxaqueño, así se vive el Encuentro de Cocineras Tradicionales

Jogan, una fruta muy exótica

Una fruta redonda y morada con líneas blancas y de hoja roja, es una delicia que la Galaxia acostumbraba a comer cruda o cocida.Un elemento básico para el pastel de frutas jogan, el cual consiste en ser un postre horneado. También se encuentra en las tartas de fruta. De acuerdo a Starwars.fandom.com, es común en el planeta Lothai y Coruscant.

Pan

El pan es un alimento tan rico, que no podría faltar en otros mundos lejanos a la Tierra. Una característica de este pan es que no necesita horno, solo se necesita un poco de agua para que puedas obtener un pan esponjoso con el cual acompañar tu comida o cena. Esto aparece en The Force Awakens.



Foto: Wookipedia

El "caviar" de otra galaxia

Los lujos gastronómicos están presentes para quien busque un lujo. En Solo: A Star Wars Story, Dryden Vos ofrece a Hans Solo y Q'ira una golosina en forma de huevo. Dicho manjar se parece a un huevo chino (también conocido como milenario) el cual se deja reposar por semanas y hasta meses en cal, arcilla y ceniza. Con esto obtiene una coloración verdosa, un potente sabor mineral con aroma de queso añejo.

Leer más: TikTok: Las aguas locas que se volvieron virales

Piernas de Nuna en frutura profunda

Esto es para quien ama el pollo frito. En The Clone Wars, este peculiar antojo aparece en el episodio Voyage of Temptation. La duquesa Satine y otros colegas de alto rango tienen una plática calurosa sobre las piernas de nuna fritas. Su forma es tan grande como las patas de un pavo gigante. una pieza es suficiente para una persona. Lo mejor es que lo puedes conseguir en el parque de diversiones de Disney World dedicado a Star Wars.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters