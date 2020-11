El restaurante "Fauna", en Ensenada ganó el Miele One to Watch Award en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020

Fauna, de los chefs David Castro Hussong y Maribel Aldaco Silva, recibirá el Miele One to Watch Award en la próxima edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, cuya ceremonia se llevará a cabo de manera virtual el próximo 3 de diciembre.

Este premio es otorgado a restaurantes emergentes y con potencial para entrar al famoso listado en un futuro cercano. “En estos tiempos tan difíciles para la industria gastronómica, nos enorgullece reconocer a una estrella ascendente en el ámbito culinario. Los menús experimentales de Fauna, el respeto por los productos locales y un enfoque único de gastronomía comunitaria han atraído a fanáticos de todo México y de más allá de sus fronteras”, comentó William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Además de Fauna, en 2016, el restaurante Alcalde, del chef Paco Ruano se hizo acreedor al Miele One to Watch Award.

Fauna se localiza en el Valle de Guadalupe, al interior del hotel y vinícula Bruma; su cocina se caracteriza por tener un espíritu libre que honra los sabores de Baja California, sus ingredientes y legado. Su menú se transforma a diario y se basa en las experiemcias personales de los chefs y la estacionalidad de los productos que utilizan. Algunos de los platillos insignia son: Brócoli cultivado localmente con puré de brócoli y Vieiras escalfadas con mantequilla morena y tortillas de harina.

En el caso de la cocina dulce, la chef Aldaco hace protagonistas a ingredientes regionales como higos, dátiles y miel. Uno de sus postres insignia es el Semifrío de miel con hojuelas de maíz azul.

“Siempre fue nuestro sueño abrir un restaurante como Fauna que recupera los fundamentos de los alimentos, pero que también nos ofrece un espacio para dejar fluir nuestra creatividad. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por lo que hemos podido lograr con Faunahasta ahora y esperamos que esto sólo sea el comienzo”, expresó el chef Hussong.