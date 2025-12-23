Al entrar por las rústicas puertas de madera de una casona en la colonia Roma, una cocina abierta espera frente a románticas mesas iluminadas por velas y flores. Se trata de Lina, un restaurante que vive entre los vegetales, la leña y los frutos del mar, liderados por la chef Mariana Villegas.

Este restaurante fue reconocido por la Guía Michelin 2025 y esta vez, en Menú, te contamos un poco de la experiencia de comer en este lugar.

Restaurante Lina. Foto: cortesía

Cocina abierta y de experiencia

Mariana Villegas es la mente maestra detrás de Lina, en donde es capaz de fusionar sus aprendizajes personales con su preparación profesional, en la que destacan mentores como Danny Meyer, Enrique Olvera y Gabriela Cámara. Las referencias a la cocina de Cosme en Nueva York o imagenes del sudeste asiático en los platillos hacen del restaurante una cocina especial.

La carta de Lina nace de de escuchar el campo y el mar, de establecer que los vegetales pueden ser los protagonistas de un restaurante y no solo una guarnición. Estos alimentos son quienes dirigen el timón que la chef maneja, pues el menú se rige por temporalidades y ciclos naturales de cosecha.

El fuego es un elemento importante dentro de la cocina, pues es la leña es la precursora de los platillos que gozan de un único toque campirano, algo difícil de lograr dentro de la capital de México.

Chef Mariana Villegas del restaurante Lina. Foto: cortesía

Incluso, la carta de vino es una cuidada selección de etiquetas de mínima intervención y hasta la coctelería se destaca por usar destilados premium, así como ingredienes orgánicos para crear cocktails diferentes.

Finalmente, la cocina abierta refleja una honestadidad no solo con el cliente, sino con el equipo de Lina, no hay lugar para discusiones tras bambalinas. Se trata de una puesta en escena que refleja el objetivo del restaurante.

¿Qué pedir en Lina?

Es muy importante destacar que, al ser menú de temporada donde la disponibilidad del producto rige la cocina, es probable que no encuentres todo el año los mismos platillos, o bien, sufran variaciones de ingredientes, por lo que siempre es una sorpresa volver a Lina.

Algo que destaca de los menús del restaurante son su interpretaciones vegetales. En la última vez que visitamos Lina, probamos las calabazas criollas al grill, con salsa de piñón y dashi ahumado; una gran opción si queires empezar con el pie derecho a degustar el menú, o si quieres cenar ligero, es una opción estrella.

Calabazas criollas de Lina. Foto: cortesía

Una de las mejores entradas puede ser el crudo de atún, nosotros lo probamos con manzana, kosho de mandarina y granadilla, que sirve de antesala para platos fuertes como la pesca del día, que va al grill tikin-xic (una técnica de cocción de Yucatán: pescado marinado en una mezcla de achiote, naranja agria y especias), cebolla encurtida, puré de piña y quelites.

También está disponible la arrachera de Wagyu Cross, con frijoles charros, aguacate y salsa borracha, el único platillo con carne de roja en el menú. Pero la indiscutible estrella es el pollo rostizado.

Tiradito de atún de Lina. Foto: cortesía

Es inusual que la estrella de algún restaurante sea un pollo rostizado, pero en Lina se logra este hito de manera excepcional, pues va servido como coloradito veracruzano, una variante del mole poblano, con hongos y durazno.

La textura de este pollo a las brazas, fusionada con los ingredientes de temporada hacen de este platillo uno de los más memorables del restaurante.

De postre, si bien hay quesos curados, brownies y pastel de tres leches, te sugerimos probar la variación de temporada del pay de la casa. En nuestra última visita lo probamos con queso manchego fresco, mango y gengibre, pero puedes encontrarlo con higo, por ejemplo.

Pollo rostizado de Lina. Foto: cortesía

Para beber, no te olvides de pedir un cocktail de la casa o clásico. También hay cervezas artesanales, bebidas sin alcohol y café de Veracruz. Te sugerimos maridar el menú con un vino blanco potente, puede ser con barrica, para que acompañe los sabores de los vegetales del grill.

Lina

Dirección: Av. Yucatan 147, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Av. Yucatan 147, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX. Horarios: martes y miércoles de 17:30 a 22:00 horas, jueves de 17:30 a 23:00 horas, y viernes a sábado de 14:30 a 23:00 horas.

martes y miércoles de 17:30 a 22:00 horas, jueves de 17:30 a 23:00 horas, y viernes a sábado de 14:30 a 23:00 horas. IG: @lina.cdmx

