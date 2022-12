Dile adiós a los platillos clásicos y cambia tu cena navideña

Cena asiática

Si, lo sabemos. En China no se festeja la Navidad, sin embargo, eso no es ningún impedimento para que tu próxima cena navideña no esté engalanada con platillos de esta gastronomía. “Antes no se festejaba la Navidad. Para nosotros, la fecha más importante es el Año nuevo chino pero, ahora, con la globalización, se comienza a celebrar la fecha.

“La cena de Navidad es una comida para compartir. Predominan pescados, el pato laqueado e, inclusive, un pollo entero. También una pieza grande de cerdo o de res. Para acompañar los platos principales, se preparan verduras cocidas y salteadas, al igual que pastas y algunos dumplings”, platica el chef Luis Chiu del restaurante Asian Bay.

En el menú que propone Luis la estrella absoluta es el pato laqueado mientras que, como acompañantes, destacan los rollitos primavera, los dumplings y unas costillitas de cerdo coloradas. Todo en la cocina china tiene un significado especial y, en este caso, “los rollitos y los dumplings significan dinero; el pato, abundancia; y las costillas, al ser rojas, atraen la buena suerte”, explica el chef.



Para cerrar la noche, el postre elegido es un pan al vapor relleno que, si bien suele llevar al centro una pasta de frijol dulce, Luis decidió darle un twist a la receta y lo rellenó de crema de avellanas con chocolate.

Pato laqueado

Ingredientes

1 pato entero limpio, desmplumado

y desvicerado

1 cda de sal

1 cda de polvo cinco especias

1 cebolla

1 cabeza de ajo

1 taza de agua

2 cdtas de miel de maple

1 palo para brocheta

Preparación

1. Limpia el interior y exterior del pato. Retira pequeñas plumas u otras impurezas.

2. Marina el interior del pato con la sal y el polvo de las cinco especias.

3. Corta el ajo, la cebolla y el jengibre en trozos y rellena el pato.

4. Cose el vientre con el palo de brocheta o hilo.

5. Báñalo con agua caliente para sellarlo.

6.Mezcla la taza de agua con la miel de abeja y, con una brocha, laquea la piel del pato.

7.Con ayuda de un gancho, cuelga por la parte del ala al pato y déjalo secar dentro del refrigerador durante una noche.

8. Al día siguiente precalienta el horno a 180°c.

9. Coloca el pato directo a la rejilla y debajo de esta, coloca un recipiente hondo para rescatar la grasa del ave.

10.Hornea por una hora y media. La piel debe salir crocante, delgada y con color de madera laqueada

11. Retira el pato y espera cinco minutos antes de cortarlo.

12.Se puede acompañar con salsa de ciruela, tortillas de harina, pepino, cebolla cambray y lechuga rallada.

