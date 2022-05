¿Cuándo y dónde será la Muestra Gastronómica de Azcapotzalco?

Si aún no conoces la oferta gastronómica que la alcaldía Azcapotzalco tiene para ti, en este evento podrás probar lo que se cocina al norte de la ciudad.

Un fin de semana delicioso

Como parte de las actividades organizadas por la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico, se encuentra la Muestra Gastronómica Azcapotzalco 2022, que como muchos otros eventos se vio en la necesidad de tomar una pausa de dos años debido a la pandemia.

Será un evento donde se reunirá la comunidad de la industria gastronómica y productores locales, desde los pequeños emprendedores hasta establecimientos con una larga trayectoria y tradición en Azcapotzalco.



Foto: especial

Este año, la Muestra Gastronómica vuelve a los espacios del Parque Tezozomoc, una de las áreas verdes más importantes de la zona, que además cuenta con un ajolotario, lago, y canchas deportivas.

Además de disfrutar de la comida y bebida, podrás pasar un fin de semana lleno de diversión con los shows de arte y música en vivo que ambientarán la Muestra Gastronómica 2022, pasear en bicicleta, rentar una lancha para recorrer el lago y recostarte en el pasto de este parque.

¿Cuándo y dónde?

La cita será este sábado 28 y domingo 29 de mayo, de 9:00 a 18:00 horas, donde el principal objetivo es mostrar a los visitantes locales como de otras partes de la ciudad, la variedad gastronómica con la que cuenta la demarcación.



Foto: especial

La entrada es gratuita y está dirigida a todo el público, pues el ambiente será familiar. El área de exposición será al aire libre y se llevarán a cumplimiento todas las medidas sanitarias. El acceso se dará por la puerta no. 2 del Parque Tezozómoc ubicada en Hacienda del Rosario esquina con Hacienda Santiago, col. Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco.



Foto: especial

Entre las delicias que podrás degustar durante la Muestra Gastronómica, no podrán faltar las petroleras, un antojito tradicional de Azcapotzalco y aunque no se han revelado los restaurantes que participarán, la edición anterior tuvo desde pan, productos de maíz, mariscos, tacos, cerveza artesanal, vino, hasta reconocidos restaurantes como Nico’s y la icónica cantina El Dux de Venecia.



Cuándo: 28 y 29 de mayo, de 9:00 a 18:00 horas

Dónde: puerta no. 2 del Parque Tezozómoc. Hacienda del Rosario esquina con Hacienda Santiago, col. Prados del Rosario, Azcapotzalco, CDMX.

