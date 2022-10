Cuándo es la Expo Garnacha Halloween 2022

Ve preparando tu apetito y el mejor disfraz que tengas, ya sea en solitario, en pareja o en familia, ya que, a finales del mes de octubre, el Parque Naucalli tiene preparado un evento en el que tendrás la oportunidad de degustar de deliciosos platillos, y formar parte de muchas otras actividades, llega la Expo Garnacha Halloween 2022.

Además de poder asistir a los tradicionales eventos organizados por el gobierno de la Ciudad de México, como el Gran Desfile de Día de Muertos, las distintas ofrendas que son colocadas a lo largo de la capital, así como en el zócalo, el recorrido de los alebrijes y la procesión de catrinas; agrega a tu agenda la Expo Garnacha, en su edición Halloween.

¿Quieres conocer todos los detalles de este evento terroríficamente delicioso? Continúa leyendo porque Menú te trae toda la información que necesitas conocer para poder asistir a este festival dedicado a los antojitos.



Imagen: Archivo El Universal

Leer también: Visita estas gorditas con extra de chicharrón

Expo Garnacha Halloween 2022

La Expo Garnacha Halloween 2022 tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre, en el Parque Naucalli que se encuentra ubicado en Periférico Bulevar Manuel Ávila Camacho, colonia Boulevares, en el municipio de Naucalpan de Juárez dentro del Estado de México.

El horario para ambos días será de las 10:00 hasta las 19:00 horas.

La entrada al recinto será completamente gratis, y lo único en lo que tendrás que gastar es en la gran variedad de platillos que serán ofrecidos por los 100 expositores que estarán presentes en esta muestra gastronómica.



Foto: Expo Garnacha

Este evento combinará lo mejor de dos mundos. Por un lado, estará la parte culinaria en la que podrás encontrar platillos como pizza, tacos, quesadillas, hamburguesas y, si te gusta la carnita asada, también habrá una zona especial para parrilleros, así que podrás disfrutar de tu corte de carne favorito, así como birria y otros antojitos típicos de México.

Y por otro lado, estará la parte espeluznante de Halloween, ya que se realizará un concurso de disfraces, así que prepara tu vestuario más creativo o icónico para que seas el ganador de este concurso.

Además habrá una zona zombie y podrás recorrer tres casas del terror. Pero no te preocupes, si terminas bastante asustado tendrás la facilidad de ir a comer una garnacha para recuperarte del miedo.



Foto: Archivo El Universal

No puede faltar la música en esta festividad, y es que habrá un concierto que será patrocinado por la marca Kingsford, el patrocinador oficial de la Expo Garnacha Halloween 2022, el line up de los artistas que se presentarán en este escenario aún no ha sido revelado. Sin embargo, la página oficial del evento indica que pronto lo darán a conocer.

Finalmente, habrá un cuadrilátero en el que se ofrecerá un espectáculo de lucha libre que estará encabezado por el hijo de Blue Demon. Y no puedes retirarte del evento sin adquirir un bonito souvenir de recuerdo en el bazar que estará disponible durante toda la celebración.

Leer también: Atrévete a probar estos antojitos gigantes en Azcapotzalco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters