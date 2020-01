Este antojito mexicano encanta a cualquier alma que lo prueba porque su peculiar composición provoca una fiesta de texturas y sabores.

Los volcanes son una variante del taco común, que se vende en algunas taquerías de la Ciudad de México, los reconocerás porque se componen de una tortilla mesi dorada o parcialmente tostada, con una gran capa de queso gratinado, y puede ir acompañado de algún tipo de carne.

Su nombre se lo debe a su aspecto, y al acomodo de los ingredientes que le dan una apariencia de volcán con una una gran costra de queso gratinado, simulando lava. Su relleno puede variar dependiendo la taquería.

Si todavía no los has probado, no te vayas porque aquí te compartimos una guia de algunos lugares donde podrás encontrar y probar estos ricos volcanes.

El Super Taco de Coapa

Esta taquería llena de meseros por doquier, atienden y reparten los gustitos de los comensales entregando tacos de suadero, tortas de pastor, gringas de bistec, de cabeza; pero, lo que los coloca en esta lista son sus inigualables volcanes.

Puede llevar suadero, carne al pastor o bistec, y encima una capa de queso derretido.

Dónde: Calzada de las bombas, 748, Coapa, Culhuacan CTM IX B, 04480, CDMX.

El Paisa Chilaquil

Situada en el corazón de Iztapalapa, esta taquería da servicio las 24 horas, se le conoce por sus molcajetes, pero sin demeritar sus sabrosos volcanes de tortilla semi frita rellenos de lengua, cachete, suadero, pastor y demás partes comestibles.

Por esto y sus salsas sazonadas, entran a la lista de los mejores lugares para ir a probar y degustar un rico volcán bien tostado y con queso fundido.

Dónde: Avenida Tláhuac 481, Culhuacán 09800, Iztapalapa, CDMX.

Horario: De lunes a domingo, abierto las 24 horas.

El Vilsito

Anteriormente conocido como Vipsito, este creador de tacos al pastor, cambió de nombre por parecerse a un famoso restaurante. Pero no solo ofrece tortilla con relleno, pues otra de sus especialidades son los volcanes con una vasta variedad de rellenos.

Además de los volcanes también ofrece gringas, tortas y jericallas.

Dónde: Av. Universidad, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, CDMX.

Horario: De lunes a sábado de 19:30 hasta que se acaben y los domingos de 16:00 horas hasta que alcancen.

El Huequito

Este restaurante de comida callejera mexicana, no suele llamar a esta variante del taco “volcanes”, sino “Queso Relleno”, pero sin duda alguna son unos magníficos volcanes rellenos y cubiertos con queso derretido.

Si estás cerca de este lugar date una vuelta, y prueba los volcanes de pastor, suadero o bistec con jamón. Cuentan con servicio a domicilio.

Dónde: Ayuntamiento 21, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, CDMX

Horario: De lunes a domingo, de 8:00 a 22:30 horas.

