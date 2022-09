Cristina Hanhausen: talento mexicano en S.Pellegrino Young Chef Academy

Conoce a Cristina Hanhausen, una de las participantes del concurso culinario S.Pellegrino Young Chef Academy 2022-23 que representará a México en la próxima final regional.

Leer más: Crean el elote patrio para celebrar el 15 de septiembre

¿Cómo llegaste a la cocina?

Siempre me ha gustado cocinar, pero estudié Gastronomía y Ciencia de los alimentos. Una carrera más enfocada a la parte científica de la comida.

¿Cuál es tu trayectoria en la cocina?

Durante la carrera tuvimos varios períodos de prácticas. Estuve en Piazza Duomo, de ahí pasé a Osteria Francescana. Ambos han formado parte de la lista The World's 50 Best Restaurants y tienen estrellas Michelin.

Tengo un proyecto en México, se llama Momiji. Operamos como un speakeasy en las Lomas de Chapultepec. Es como una fusión de la comida que hacemos entre mi socio y yo.

¿Cómo decidiste entrar al concurso?

Mi socio participó en 2019 y pude ver detalles del concurso. Me encanta la comunidad que se hace a través de S. Pellegrino Young Chef Academy. Esa red para talentos jóvenes, para poder impulsarlos y crecer, así que este año dije, vamos a intentar.

Leer más: Cocteles con pulque para tu noche mexicana

¿Cómo aplicas a S.Pellegrino Young Chef Academy?

Para la primera eliminatoria tienes que enviar tu trayectoria, una receta y una foto de tu plato. Hice un plato que se llama Heirloom. La idea es que sea un plato que te represente, lo que has llegado a ser gastronómicamente.

En lo personal, tengo elementos de distintos países que han marcado mi historia. Tengo elementos de la cocina japonesa por Momiji, de cocina italiana, mexicana y panameña, por mi origen y herencia. La combinación de todos los sabores en el plato, llegan a una armonía que funciona.

¿Cómo definirías tu estilo de cocina en la actualidad?

Es una pregunta que me cuesta trabajo. En el caso de Momiji, mucho de lo que servimos es parecido a lo que tengo en el platillo del concurso. Pensando en ello, llegamos al término de ‘cocina de trayectoria’. Lo que buscamos es que tenga elementos de lo que hemos vivido, de lo que nos ha marcado, lo que nos gusta, experiencias que podamos plasmarlo en un plato.

Después de una trayectoria en restaurantes de primer nivel, ¿qué tan difícil es para ti este concurso?

Es muy diferente. Trabajar en un restaurante de Estrellas Michelin, es demandante y disciplinado, pero trabajas de la mano de un equipo, es muy distinto a estar solo, pensar y crear tus propios sabores, aplicar las técnicas que has aprendido. Esa experiencia me ha ayudado muchísimo.

¿Qué se siente representar a México?

Es un gran orgullo. No solamente representar a México, también incluir a Panamá, porque mi mamá es panameña y ha sido una parte importante de mi vida. Llegar a la final de Latinoamérica y llevar a dos países que me formaron es un orgullo enorme.

¿Cuáles son tus ingredientes favoritos de las cocinas de México y Panamá?

Es muy difícil un solo ingrediente. En la cocina panameña, el culantro se me hace característico. Si me preguntas a qué sabe Panamá, es a culantro. En la cocina mexicana, me cuesta trabajo pero uno de mis ingredientes favoritos, son los chiles secos. Aportan sabor con muchísimas características, acidez, pungencia, sabor ahumado, muy fáciles de combinar.

¿Qué te emociona de la idea de ganar?

Lo que más me gustaría de ganar, es todo el proceso. El concurso, la final me emociona mucho, conocer a gente de la industria. Llegar a esa plataforma profesional y estar en el nicho de la gastronomía refinada, que la gente quiera probar lo que estoy haciendo y llegar a un público más amplio.

Leer más: 4 drinks con tequila para dar el grito



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters