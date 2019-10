Conoce las vinícolas que existen en Aguascalientes

Le contaba acerca de mi recorrido por territorio aguascalentense, sede de la tercera edición del campeonato de vinos y espirituosos México Selection by Concours Mondial de Bruxelles. ¡Sí!, querido lector, le prometí cerrar el tema en esta entrega.

Durante una cena ofrecida por el Consorcio Vitivinícola de Aguascalientes (COVIA) tuve la oportunidad de compartir ideas junto a los ingenieros Jorge Ríos Pérez, de Viñedos Casa Leal, y Carlos Salas Luján, fundador de Hacienda de Letras. Si debiera hablar de los proyectos con más larga tradición productiva en el estado, tendría que apuntar a ambos. Me decía Óscar de la Parra durante el encuentro: “Carlos, estás hablando con la propia historia del vino en Aguascalientes”.

Ubicada en Pabellón de Arteaga, Hacienda de Letras reúne cerca de 100 hectáreas a lo largo de Aguascalientes y Zacatecas, sobre las cuales se producen Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo, Sangiovese, Merlot, Syrah, Ruby Cabernet, Muscat Blanc y Chenin Blanc. Visitar la vieja hacienda y sala de barricas, con 166 años de historia, es toda una experiencia. ¿Los vinos…? Definitivamente rústicos y afables, unos mejor logrados que otros, siempre dejando ver los desafíos a los que se enfrentan los viticultores locales. La calidez humana en la bodega merece una mención especial, ejemplificada en las voces de Diana Figueroa y Carlos Salas Llaguno, su director.

Terminaré con Vinícola Santa Elena y Bodegas Origen, las caras más modernas de la vitivinicultura hidrocálida. Una y otra vez le he contado acerca de la agricultura de precisión que se practica en Santa Elena, el gran secreto en la producción de blancos y tintos tranquilos de calidad. ¡Sí!, nuevamente diré que Malbec, Syrah y Nebbiolo tienen futuro aunque el verdadero potencial, a mí juicio, está del lado de los blancos -basta con echarle mano al Chenin Blanc y Viognier que se utiliza para ensamblar el Sophie Blanco-. En segundo, pero no menos importante, esta Bodegas Origen, cuyo enfoque elemental siempre ha sido replantear la enología de forma atrevida y propositiva. De Origen, como siempre le he dicho a Pablo Alonso, una de las figuras que más respeto en el estado, mi preferido es Albo; imagine un blanco de Garnacha Blanca con excepcional frutalidad, ligereza, frescura, equilibrio…

Revelaciones 2019

Aprovecho para platicarle acerca de los vinos y espirituosos revelación del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, productos que debe experimentar cuanto antes: Altotinto Elite Tannat 2016, L.A. Cetto Don Luis Viognier 2018, Vinícola Renacimiento Irana Malbec Rosé 2018, Puerta del Lobo Espumoso Brut Nature 2017, Mezcal El Viejo Manuelón Papalometl Joven, Tequila Don Questo Añejo y Tantoyuca Vino de Miel de Apitan. ¡Punto!