Conoce el lado salado del chef José Ramón Castillo en su nuevo libro

La pandemia por Covid-19 fue un parteaguas. A partir del encierro, muchas personas se dedicaron a buscar nuevas formas de pasar el tiempo y gracias a ello, una de las actividades que más se desarrolló fue la cocina casera.

Y como dentro del caos siempre hay oportunidades para sobreponerse a la adversidad, el chef José Ramón Castillo, encontró la manera de plasmar su trayectoria y gran experiencia como cocinero en su nuevo libro En Casa con JoséRa.

Platicamos con él sobre esta nueva aventura, un libro pandémico que se desarrolló a la par de una crisis mundial, pero con la fiel creencia de que el cocinero interior de miles de personas, está más despierto que nunca.



Foto: especial

José Ramón Castillo es chef, propietario de chocolates Qué Bo! y Madre Panadería, además de haber participado en múltiples programas de televisión durante los últimos años y autor del libro Postres con Cariño. “La gente me conoce porque sé hacer cocina dulce, pero no conocían mi parte salada, la Editorial Planeta tuvo la confianza de sacarme de esta caja en la que el público me tiene para hacer este nuevo libro” comenta.

“La cocina salada me gusta mucho, tengo una trayectoria de muchos años en esta área. Fui chef en México, en Europa, fui campeón de cocina internacional en España, tengo un bagaje de muchos años como cocinero” añade JoséRa.



Foto: especial

Esta misma pasión por la gastronomía brotó durante los dos últimos años en los hogares, ya sea que se hayan convertido en amantes de la panadería, repostería o de las recetas saladas, miles de personas encontraron un escape a la difícil situación al interior de sus cocinas, mientras que muchas otras descubrieron en este noble oficio, una manera de generar ingresos económicos. “Ahora tengo la oportunidad de compartir buenas recetas para gente que le gusta cocinar y que salió adelante a través de la cocina, muchos emprendieron tanto en lo salado como en lo dulce gracias a este tipo de recetas.”



Foto: especial

El libro En Casa con JoséRa, incorpora recetas amigables, con ingredientes que puede que ya tengas en tu alacena o que puedes comprar fácilmente. Los métodos y procesos están simplificados, sin dejar de lado la calidad del resultado. Para el chef es primordial acercar al lector un recetario en el que cada preparación esté probada, para tener la confianza de que todos los platillos saldrán a la perfección.

Las páginas del recetario albergan 80 recetas, entre las que se ofrecen salsas, entradas, platos fuertes y postres, además de consejos y tips. “Todas las recetas tienen una introducción muy sincera de por qué las puse en el libro, son parte de mi día a día” menciona el autor sobre su segundo libro con Editorial Planeta.



Foto: especial

Ya puedes encontrar en tiendas y en línea el libro En Casa con JoséRa en formato físico y digital, para cocinar en casa y compartir grandes momentos con tus seres queridos a través de los sabores. Sigue al chef JoséRa en sus redes sociales para enterarte de qué está cocinando.

